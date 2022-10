El Unionistas sufre para sumar su primera victoria de la temporada (2-1)

Ha costado, pero en la sexta jornada de la Primera RFEF ha llegado por fin la primera victoria de la temporada para el Unionistas, que se ha impuesto al Rayo Majadahonda (2-1). El equipo madrileño acabó el choque metiendo en su área a los salmantinos, aunque el sufrimiento acabó dando sus frutos para sumar tres puntos muy importantes.

El inicio del encuentro tuvo a un Unionistas con el cuchillo entre los dientes, como siempre, y a un Rayo Majadahonda muy timorato y blandito en todos los aspectos. Nespral probaba suerte con dos disparos lejanos en los primeros minutos y mientras tantos el conjunto salmantino dominaba el balón y tenía muy controlado al cuadro madrileño que solo buscaba aire con el mítico David Rodríguez, ex de la UDS, en punta. A sus 36 años sigue haciendo las veces de depredador del área. Ya saben aquello de los viejos rockeros y su longevidad...

En el 19 una buena triangulación De la Nava-Beneit-Vicente acaba con el lanzamiento a puerta de este último, pero el cuero acabó en los guantes del meta visitante. El Unionistas empujaba, quería y creía y con esos conceptos lo más normal es que llegara el gol. Y así fue.

El fútbol a veces, muy pocas, sigue una cierta lógica. En una buena jugada del Unionistas Beneit pone por delante a los de Raúl Casañ con un disparo duro y certero. Había pasado media hora de partido y por fin había llegado el premio del gol. Hasta el descanso el Rayo Majadahonda amagaba con irse a por el empate con un gran disparo de David Rodríguez, que se sacó en medio metro cuadrado. Las leyendas del rock son eternas.

No obstante, los madrileños seguían teniendo un sinfín de desajustes, en especial en la línea defensiva, y en el 40 Losada remacha en el segundo palo otra gran jugada coral del Unionistas. Ya está. El Rayo Majadahonda estaba en la lona y el cuadro salmantino respiraba tranquilo.

El paso por el vestuario le llegaba con alivio a los madrileños, que estaban con la cabeza rodeada de pajaritos, mientras que en el Unionistas no quería relajación. Se le han escapado victorias esta temporada de muchos colores, por lo que hasta que el árbitro no mande el acta la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con los tres puntos no se puede respirara tranquilo.

Tras el paréntesis del vestuario, el Rayo Majadahonda se fue arriba y en los primeros 10 minutos del segundo tiempo generó más peligro que en toda la primera parte. Los que no tienen nada que perder, siempre son los más peligrosos. En el fútbol y en todos los aspectos de la vida. Como no vería de suelto al Rayo Majadahonda Raúl Casañ que en el 57 quitó a un delantero como Losada para meter a un pivote como Óscar Sanz. Este partido no se me escapa. Pensaba el técnico valenciano en la banda mientras que saboreaba el primer triunfo.

Corría el minuto 70 en el Reina Sofía y ese 2-0 en el electrónico daba tranquilidad al respetable, que estaba más pendiente de disfrutar de unas de las últimas tardes soleadas y calurosas que quedan. En ese instante una llegada del Rayo Majadahonda acaba con el sonido del balón impactando en el larguero de la portería de Salva de la Cruz, mientras que en el rechace, con todo a favor dentro del área, Albiach fallaba estrepitosamente. Nada, era un aviso.

En la siguiente Casado ponía el 2-1 y la tarde calurosa e idílica se truncaba en pesadilla. Tocaba sufrir. Los de Casañ al minuto de encajar el primero estuvieron muy cerca de verse con el empate si no es por un Salva de la Cruz que salvó in extremis. Había nervios, pero se esfumaron con el pitido final, que certificó el primer triunfo del curso.