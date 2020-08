El Unionistas presenta a Josué Medina: “Todo el mundo me habla bien del club”

El Unionistas presentó este martes a su tercer fichaje para esta campaña, el extremo chicharrero Josué Medina, que llega cedido por el Tenerife. “Es un club del que todo el mundo me habla bastante bien, nadie me ha dicho nada malo. Después de las conversaciones con Diego y Hernán, al que conozco del Barakaldo, tuve buenas sensaciones y había poco que decidir. Solo pido que me respeten las lesiones para poder darlo todo en el campo y ayudar al equipo a conseguir lo mejor”, explicó en su primera intervención como jugador del club presidido por Sandoval.

El director deportivo, Diego Hernansanz, explicó los motivos de su fichaje: “En la primera charla me transmitió el hambre que tiene de reivindicarse después de su lesión. Se merecía esta oportunidad y estoy convencido de que la va a aprovechar. Y hay que agradecer al Tenerife todas las facilidades que nos han dado”.

Hernansanz y el presidente Sandoval explicaron que siguen trabajando en un protocolo para el inicio de los entrenamientos, a la espera de recibir alguna nueva indicación para realizar las pruebas del coronavirus, y también están preparando los partidos amistosos.