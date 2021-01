El Unionistas defiende el liderato... entrenando con mascarilla

El Unionistas, líder del subgrupo 1A de Segunda División B, prepara su choque del domingo ante el Racing de Ferrol pero lo hace con mascarilla. Los dos casos positivos del Unionistas, el delantero Diego Hernández y el central Mario Gómez, que siguen aislados, ha provocado que el resto de sus compañeros tengan que entrenar con mascarilla como recoge el protocolo de seguridad del club que lidera Javier González Robledo, médico del Unionistas. De este modo, desde el regreso de las vacaciones de Navidad el equipo se ha entrenado con mascarilla y sin usar vestuarios para poner todavía más obstáculos a un posible contagio.

Esta atípica forma de entrenar afecta a la práctica del fútbol y es que en la sesión de esta mañana en los Anexos de Las Pistas algunos futbolistas a duras penas podían mantener la mascarilla bien colocada después de algún lance del partidillo que organizó el técnico Hernán Pérez. No obstante, pese a la mascarilla, se notó intensidad.

Estas medidas estarán presentes al menos hasta la ronda de test a la que este viernes se someterá la plantilla y el cuerpo técnico de cara a certificar que están libres del coronavirus para viajar a Ferrol donde juegan el domingo a las 17.00 horas en La Malata.

Además, el líder de la categoría se topó con el frío en su entreno en los Anexos ya que a las 10.30 horas todavía había restos de la helada de la noche aunque poco a poco se fue mejorando el estado del terreno de juego cuando el sol fue disipando las zonas más heladas.

En la sesión dirigida por Hernán Pérez estuvieron David Gallego y Diego González que están en la rampa de salida en este mercado de invierno ya que no han tenido casi minutos en el primer tramo de la temporada. De momento, no se esperan movimientos aunque los dos futbolistas salmantinos ya han sido informados de que no cuentan para el técnico para lo que resta de temporada.

El entrenamiento contó con la presencia del presidente Miguel Ángel Sandoval y del director deportivo, Diego Hernansanz, que siguieron de cerca las evoluciones del equipo.

La principal incógnita de cara a la difícil salida del domingo en la visita al Racing de Ferrol será cómo suplirá Hernán Pérez la baja de Mario Gómez, aislado con coronavirus. La opción más factible es que Garay le sustituya y forme la pareja de centrales junto a Ramiro.