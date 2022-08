El Unionistas, de tapado en una Liga muy apretada

Este fin de semana arranca la Primera Federación con un sinfín de atractivos y de emociones en lo que promete ser un curso lleno de grandes momentos futbolísticos.

El Grupo I, en el que ha quedado encuadrado el Unionistas, es muy potente y es que el listado de grandes equipos con aspiraciones es de lo más alargado. En principio, y siempre sobre el papel, el Deportivo de la Coruña y el Córdoba parten como grandes favoritos al ascenso, mientras que tampoco hay que olvidar en este grupo de cocos a los recién descendidos de Segunda División Alcorcón y Fuenlabrada.

Después hay un segundo grupo de clubes con la ambición de estar en zona de playoff de ascenso que asusta. Racing de Ferrol, Cultural Leonesa, Badajoz, Algeciras o Rayo Majadahonda toman la salida con un ojo en la zona alta de la clasificación. Los filiales Celta B y Real Madrid Castilla tienen calidad y fútbol para estar en el piso noble del grupo, pero habrá que ver si pueden transformar ese talento en victorias.

Los recién ascendidos como Mérida, Ceuta y Pontevedra han apostado fuerte por reforzarse para intentar competir sin complejos en la categoría, algo que también buscarán Sanse, San Fernando, Linares o Linense.

El que no competirá por nada será el Dux Internacional. Si no hay un giro inesperado de los acontecimientos no comparecerá en los dos primeros partidos y será excluido de la competición, dejando la Liga en 19 equipos. Esta más que probable situación dejaría en cuatro los puestos de descenso a Segunda Federación.

En este amalgama de equipos potentes y ambiciosos sale a competir un Unionistas que de nuevo no quiere mirar los presupuestos e igualar los condicionantes económicos con fútbol sobre el terreno de juego. Las dos últimas temporadas también partía en el furgón de cola de inversiones económicas y en los dos cursos rozó la clasificación a los playoff de ascenso a Segunda División.

De inicio, el principal reto que tiene por delante Raúl Casañ es adaptar esa mezcla de bloque continuista con los nuevos fichajes, aunque en ese periodo de aclimatarse es muy positivo que fichajes como Mario Gómez o Jon Rojo ya sepan a la perfección lo que significa defender la camiseta de este club.

De momento, el primer encuentro de Liga es una de las salidas más complicadas del curso debido a que el Unionistas visitará en el Nuevo Arcángel al Córdoba, que comienza el campeonato con un cartel de favorito de grandes dimensiones.

Este fin de semana empieza el baile en Primera Federación. Todo listo.