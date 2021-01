El sueño del ascenso del Unionistas y evitar la SAD

El Unionistas vive unas Navidades muy dulces en el primer puesto del subgrupo 1ª de la Segunda División B y aunque su objetivo ahora es quedar entre los tres primeros para asegurarse una plaza en la Primera RFEF el curso que viene también tendría el premio de poder pelear por ascender a Segunda.

Ese sueño, que no obligación, del Unionistas provocaría un nuevo escenario en el fútbol profesional con el imperativo, de momento, de convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). “Ahora mismo hay una propuesta del PSOE de modificar la Ley del Deporte para que no sea obligatorio convertirse en SAD y puede que se apruebe la modificación pero no sabemos cuándo”, explica Miguel Ángel Sandoval, presidente del Unionistas.

Evidentemente, la idea del fútbol popular choca de forma frontal contra el fútbol de las SAD pero en caso de que se produjera ese soñado ascenso a Segunda y que hubiera que pasar por el aro para jugar en la categoría de plata hay fórmulas para que los socios no pierdan su poder en el Unionistas. “Cuando han subido clubes les han dado un plazo de dos años para convertirse en SAD pero si llegara el caso que tuviéramos que pasar a SAD de forma obligatoria hay opciones como dividir las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva entre los socios para que nunca pierdan el control del club”, describe Sandoval, quien aprovecha para insistir en que el modelo de las SAD en el fútbol no es efectivo y que “es lógico” un cambio en la legislación al respecto.

En lo que insiste Miguel Ángel Sandoval es que cualquier operación tendría siempre como máxima que los socios tuvieran el porcentaje mayoritario del club para que la toma de decisiones siguieran siendo de la afición y no de ningún inversor o patrocionador principal. Este es uno de los pilares básicos de la filosofía del Unionistas y si los caminos deportivos les llevan a ligas profesionales quieren conservar esa idea.

Todos estos cambios en caso de subir a Segunda serían muy bien recibidos en el club, destaca Sandoval, el mismo que añade que ‘benditos problemas’ si se vieran respirando en la Segunda División del fútbol español. El Unionistas se ha marcado como objetivo estar entre los tres primeros y asegurarse la Primera RFEF pero después aunque a escondidas no dejan de soñar con un posible e histórico ascenso a Segunda. Hasta ahora se han ganado el derecho a mirar hacia arriba.