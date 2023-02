El Santa Marta cae goleado en Aranda y ya es colista (4-0)

El Santa Marta no pudo evitar que el líder le pasase por encima este domingo en El Montecillo. La Arandina tuvo siempre el balón y las ocasiones ante un rival que lo intentó, pero que nunca tuvo opciones.

Los locales no tardaron en hacerse con el control del partido y las primeras ocasiones llegaron pronto, aunque no fue hasta el minuto 22 cuando Chirola conseguía establecer el 1-0 tras una buena jugada de Haji por la derecha. Rechazó la zaga visitante en primera instancia, pero Chirola cazó el balón y envió al fondo de las mallas. No se conformaron los locales con ese gol. La Arandina quería mas y seguía presionando sobre la meta contraria, aunque Ortega, en dos grandes intervenciones, evitaba que la diferencia aumentase antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, la dinámica del partido no cambió. El dominio del balón seguía siendo blanquiazul, así como las ocasiones, pero Haji y Tomi marraban las suyas. No así Dango, que en el minuto 59 establecía el 2-0 tras una buena jugada por la derecha.

Al Santa Marta no le quedaba mas remedio que estirar líneas y lanzarse con todo en busca de un gol que le metiese en el partido, pero lo hizo mas con el corazón que con la cabeza, dejando espacios para que la Arandina sentenciase el partido en el minuto 67, en un córner botado por Zazu que Ayoub enviaba al fondo de las mallas.

De ahí al final del encuentro llegaron las ocasiones del Santa Marta, pero Sergio enviaba flojo en el 72 y el disparo lejano de Julio se iba fuera en el 73. La mas clara, en el 80, la tuvo Gonzalo con un potente disparo desde el balcón de área que le salió alto. Al final, lo que llegó en el 93 fue el cuarto de los locales tras un penalti que rechazaba Ortega. Pero Vitolo recogía el balón y cerraba la goleada.