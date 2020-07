El salmantino José Ángel sobre su futuro: “Ni el Guijuelo ni el Salamanca me han llamado para ficharme”

José Ángel Alonso (Salamanca, 31 años) está ahora mismo sin equipo tras acabar contrato con el Unionistas y aunque es un futbolista a tener en cuenta por los equipos salmantinos reconoce “no tener ninguna llamada de los equipos salmantinos” para contratarle de cara a la próxima temporada. Tiene inetrés de otros equipos de Segunda División B en ficharle y no descarta irse al extranjero y es que si el país y la liga le seducen no tendría problema en hacer las maletas.

–De vacaciones, pero pendiente del móvil mirando el mercado...

–No, no estoy muy pendiente de redes sociales y no tengo ni twitter. Me gusta estar al margen de todo eso. Estoy bastante tranquilo de vacaciones y aprovechando el tiempo libre. También estoy haciendo mucho ejercicio para estar en la mejor forma posible cuando llegue la hora de volver a entrenar. Alguna escapada tengo pero cerca de Salamanca y siempre con mucho cuidado por el coronavirus que no está la situación sanitaria como para hacer muchas cosas.

–¿Cómo está su situación deportiva ahora mismo a pocos cías que comience el mes de agosto?

–Acabé contrato con el Unionistas y ahora estoy esperando ofertas para ver dónde juego la próxima temporada. No tengo nada seguro. Sí es verdad que hay interés de varios equipos de Segunda B pero les he dicho como se lo dije al Unionistas que quiero esperar a que pase más tiempo, ya que este mercado está siendo un tanto extraño.

–¿Y el Unionistas no le ha vuelto a llamar desde entonces?

–No, les dije, como estoy diciendo a los otros clubes que se interesan, que era muy pronto para decidir y ellos no me hicieron ni oferta ya que creían que no serviría de nada al ser tan pronto para decidirme. Me dijeron que si no encontraba nada que volveríamos a hablar.

–¿Le ha llamado el Guijuelo o el Salamanca?

–No, sinceramente ninguno se ha puesto en contacto conmigo. No sé si tendrán interés o no en ficharme pero, de momento, nadie me ha dicho nada.

–Conociéndole, la opción del extranjero no la descarta...

–No, por supuesto. Sí, es una opción que vería con buenos ojos y dependiendo del país y de la Liga me puede motivar.

–¿Y entre el extranjero, un equipo de España o un equipo salmantino?

–No tengo ningún reparo en quedarme en Salamanca, en irme a otro equipo de España o incluso al extranjero. Si es un proyecto atractivo allí estaré.

–Se lesiona, está un año sin jugar y cuando regresa a los terrenos de juego a los pocos meses llega el coronavirus...

–Sí, esta situación no vino bien a nadie pero es que en mi caso después de estar un año nsin competir y después de regresar en enero llega el coronavirus... Me quedo con las buenas sensaciones compitiendo. Me sorprendió hasta a mí la normalidad con la que volví a jugar y me quedo ahora con esas sensaciones de que estoy apto para jugar. Ahora, sinceramente no tengo claras las fechas de regreso a competición pero el mercado acaba a principios de octubre. Espero no tener que llegar a esa fecha sin equipo pero tampoco tengo prisa en decidirme. Todavía no están cerrados los equipos ni se han diseñado las pretemporadas por lo que no tengo ninguna prisa en decidirme por una opción u otra.