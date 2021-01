El Salamanca vuelve a las andadas

La puntualidad británica en el Salamanca brilla por su ausencia y es que en las últimas temporadas los retrasos de jugadores extranjeros en incorporarse a los entrenamientos han sido una constante. El Puma Chávez tampoco se ejercitó el miércoles con el Salamanca y eso que debería llevar desde el pasado domingo entrenando con sus compañeros a las órdenes de Rafa Dueñas. El delantero mexicano no se ha incorporado y su futuro en el Salamanca no está muy claro ya que tiene ofertas del fútbol mexicano. El club no ha dado explicaciones de qué motivo impide al Puma entrenarse con el resto de sus compañeros.

Su caso, por desgracia para el aficionado del Salamanca, no es el único. Este mismo año 2020 los problemas con los visados salieron a relucir en el pasado mercado de invierno. El pasado 31 de enero el Salamanca anunciaba la llegada del uruguayo Owen Falconis, el argentino Facu Quintana y el paraguayo Torito Acosta.

El que más pronto llegó fue Falconis que piso suelo salmantino el 23 de febrero, el mismo día que su nuevo equipo jugaba el derbi contra el Unionistas en Las Pistas. Quintana llegó una semana más tarde y se le pudo ver corriendo sin estar convocado en el estadio Helmántico durante el partido ante el Guijuelo el 1 de marzo. Después fue convocado para el choque ante el Izarra pero no debutó y tras la pandemia se fue del Salamanca sin jugar ni un solo minuto.

Lo del Torito Acosta es el retraso más sonado aunque en realidad no llegó ni a aterrizar en la ciudad. Fue anunciado también ese 31 de enero pero unos problemas con el visado le impidieron viajar hasta que estalló la pandemia del coronavirus. Tras el parón de la competición evidentemente no viajó a Salamanca y el club apostó por él también para la campaña 2020-2021. Pues tampoco pudo llegar y en octubre, a pocos días del inicio de la competición oficial, el club tiró la toalla y anunció que su fichaje se frustraba.

El verano de 2019 el Salamanca regresaba de la pretemporada en México a finales de julio y semanas después lo hicieron Kristian, Ulises Torres y Néstor Calderón, que además tardó meses en coger la forma y acabó saliendo por la puerta de atrás en el mercado de invierno.

Otro desaparecido el combate famoso en el Salamanca fue Owusu que hasta en dos ocasiones dilató su regreso de Ghana en la campaña 2018-2019. Primero en Navidad y después en una concentración con la sub21 de su país. Cuando quiso regresar semanas más tarde acabó fuera del club por indisciplina.

Siempre pasa algo. Los vuelos, las conexiones, los visados...