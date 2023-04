El Salamanca UDS gana al Ávila (0-1) y se permite soñar con el ascenso

El Salamanca gana en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila y acaba la fase regular tercero con factor campo para la primera ronda del playoff de ascenso a Segunda Federación donde se verá las caras precisamente con el cuadro abulense. Un gol del centrocampista brasileño Marco Tulio en la segunda mitad certificó el triunfo de prestigio en tierras abulenses.

El Salamanca saltó al terreno de juego del Adolfo Suárez con una tranquilidad desconocida y más fuera de casa teniendo en cuenta lo que se ha visto del cuadro salmantino este curso. Esa sorprendente buena imagen del cuadro salmantino se vio refrendada con una llegada de Alvarito que regatea al meta local Ñete, pero desequilibra ligeramente al defensa Ibraim y el colegiado anula el gol.

Hasta el minuto 15 no despertó el Ávila, que es cuando tuvo su primera llegada a las inmediaciones de Jon Villanueva. No inquietaba el conjunto abulense mucho a los de Jehu Chiapas, que seguían a lo suyo buscando sorprender a los locales. En el 17 Javi Navas casi desde el medio campo intentó sorprender a Ñete y por muy poco no hizo el primero el extremo de Las Navas del Marqués, que ayer se sentía como en casa.

Las tornas se iban igualando y es que el cuadro salmantino no tenía problemas atrás, pero tampoco estaba muy fino en los metros finales. Alvarito tuvo dos ocasiones antes del descanso con sendos disparos que se fueron fuera de la portería de Ñete. A todo esto, en el Alfonso San Casto, el Atlético Tordesillas marcaba en el minuto 40 ante el Santa Marta. Con ese resultado los vallisoletanos se ponían terceros con 53 puntos, mientras que el Ávila pasaba a ser cuarto con 51 puntos, los mismos que el Salamanca, que estaba quinto y con la fatalidad de medirse al Atlético Astorga en los playoff de ascenso.

Tras el descanso, Jehu Chiapas movió el árbol por si caía la manzana. Retiró del campo a Padilla por Gabri y a Souley por Pablo de Castro. Lo que no cambió fue el ímpetu de Alvarito para marcar. A los pocos minutos de la segunda mitad el futbolista del Salamanca tuvo una ocasión muy clara de cabeza en un remate que iba a gol pero el meta local se estiró de lo lindo para salvar a saque de esquina.

Volvía el conjunto salmantino a repetir el buen inicio de la primera mitad, pero el Real Ávila no quería irse del partido y la contestación fue un tremendo dos para dos que acabó con Adeva desperdiciando una clara ocasión para haber abierto en el marcador del Adolfo Suárez.

Estaba el encuentro con la igualdad como nota dominante. Solo un detalle podría desnivelar este choque que olía a playoff de ascenso por la entidad de los contendientes y por el miedo a perder. Esa diferencia la marcó Marco Tulio haciendo un gol tras una falta lateral. El brasileño remachó a gol un balón perdido en el área abulense y asestó un golpe letal a los locales. Esto es muy del Salamanca, que llegaba a la cita como de víctima y acabó haciendo un gran partido. Esta tendencia en el club salmantino se suele producir en está época primaveral donde los sueños imposibles a veces se cumplen, como sucedió en los playoff de ascenso a Segunda B en 2018.

En estos milagros primaverales siempre hay un resultado en otro campo que favorece y ayer se dio el caso en el Alfonso San Casto. El Santa Marta ya descendido le daba la vuelta al 0-1 del Atlético Tordesillas. Este resultado con la victoria en Ávila no afectaba, pero por si acaso la fortuna en otros campos sigue abrazando al Salamanca cuando más se necesita.

En le recta final, Villanueva tuvo que esmerarse para evitar el empate local, pero lo que no sabían los locales es que cuando el Salamanca se juega el pan en los partidos trascendentales tiene muchas tablas y más con el marcador a favor.

Es primavera y el Salamanca no para de soñar.