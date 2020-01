El Salamanca B y el Ribert piden jugar en Las Pistas para la próxima temporada

Las Pistas no son un campo desconocido para el filial del Salamanca UDS, ya que el pasado curso cuando militaba en Regional de Aficionados fue el feudo del conjunto ‘B’ del club de la carretera de Zamora. El traslado este curso hasta el Helmántico este curso no ha traído más que problemas al Salamanca UDS por el mantenimiento del césped, por lo que ha optado por volver a la fórmula tradicional de que el filial tengan como feudo Las Pistas.

La Federación de Castilla y León de Fútbol no chequeará si el Tori reúne o no las condiciones para acoger encuentros de categoría nacional —es decir, ser feudo del filial en Tercera División—, ya que el Salamanca UDS ha decidido motu proprio no dilatar en el tiempo la petición que formalizó de cambio de campo, ya que los trámites del expediente podría dilitarse “hasta más allá de febrero”.