El Salamanca B vuelve a ganar y es segundo (0-1)

Triunfo por la mínima del filial salmantino en su visita a La Devesa para mantenerse segundo de la categoría

La primera mitad no tuvo mucha historia. Durante los treinta minutos iniciales el encuentro no ofreció ocasiones claras pero sí se vio la intención del conjunto local de hacerse con el control del balón en el último tramo antes del descanso.

Tras la reanudación, ambos equipos salieron mejor que en el inicio y buscaron llevarse el partido. Los locales pudieron adelantarse poco después de cumplirse el primer cuarto de hora con una jugada combinativa. El balón llegaba a Basalo, éste buscaba la apertura para que Tano pusiese el centro y lo rematase Guzzeta desviado. El filial salmantino también gozó de buenas oportunidades, como una internada de Issa por banda derecha que no encontró rematador o un disparo de Estévez que se fue por encima de la portería de Ivanildo.

Ya en el último cuarto de hora, cuando parecía que el partido estaba condenado al resultado gafas, el Salamanca hizo el 0-1 por mediación de Vargas, que se acabaría convirtiendo en el único gol del encuentro.

Con el gol, el Atlético Bembibre no supo reaccionar debidamente y no fue hasta el descuento cuando llegó su opción para empatar. Iñigo ponía la cabeza para devolver las tablas al marcador pero Juan Pablo, con un paradón, evitó el gol local. También Vargas pudo firmar su doblete con el tiempo reglamentario ya cumplido pero el marcador no se movio más.

Con la victoria, los visitantes siguen en racha y no dejan la parte más alta de la tabla. Por su lado, el Atlético Bembibre, que pudo merecer más, se queda colgando de un hilo en la parte baja de la clasificación.