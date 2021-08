El regreso de Toti al Helmántico una década después

“Lo intento normalizar pero es cierto que he vivido muchas cosas en ese estadio”, reconoce Toti, el mismo que en su mente quiere restar importancia a la trascendencia del choque apelando a que las categorías de los equipos y la pretemporada hacen que nada se parezca a cuando se fue. “Hace más de 10 año que me fui y eso es casi toda la carrera deportiva de un jugador”, añade.

El nuevo jugador del Guijuelo admite que, aunque en las horas previas intente no darle demasiadas vueltas a su regreso al Helmántico, está seguro de que una vez allí con los pies en el césped seguro que le vendrán un aluvión de emociones. “Fueron muchos años tanto en la grada como aficionado como después de jugador. Hubo momentos de todo tipo pero yo solo quiero quedarme con los buenos, que también fueron muchos”, reconoce el futbolista salmantino de 33 años que regresa ahora al Guijuelo tras un periplo en el fútbol tailandés que se ha extendido en los últimos cinco años.

Su fichaje por el Guijuelo ha sorprendido a muchos que le hacían en uno de los dos equipos de la capital pero Toti lo tiene claro. “Le sonará raro a muchos pero he elegido jugar donde quiero y después de tantos años me he ganado la opción de escoger dónde jugar aquí en Salamanca. El Guijuelo cumplía los requisitos que buscaba para volver a Salamanca”, describe Toti, mientras que remarca que han sido unos meses “raros” cuando planificaba su regreso a Salamanca. “Ha sido un tiempo raro ya que tenía opciones de seguir allí en Tailandia pero tengo una situación personal diferente con después de haber perdido a mis padres y quería regresar con mi familia a Salamanca y buscaba tranquilidad, algo que he encontrado en el Guijuelo”, admite el exjugador de la UDS que a sus 33 años es una de las piezas clave del Guijuelo para pelear subir a 2ª RFEF.