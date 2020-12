El presidente del Unionistas antes del derbi: “Si ganamos y ellos no pierden, un fin de semana no es del todo feliz”

El presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, en la semana del derbi, valora la excelente situación económica del equipo y algunos acontecimientos de las últimas semanas, como el momento por el que atraviesa el Salamanca UDS. Además, reconoce que “un fin de semana no es feliz del todo si nosotros ganamos pero ellos no pierden”.

–Nuevo derbi, y especial por ser el primero en el Reina Sofía, aunque con la pena de que no haya gente.

–Si cualquier partido es emocionante y los aficionados tienen ganas, en un derbi mucho más. Ahora se quedarán con las ganas de no poder ir pero no dejan de transmitir mensajes para que el equipo sienta su apoyo aunque no estén en el campo. Cuando salió el calendario había ganas de este derbi aunque no sabíamos si podría haber público, pero será una ocasión especial.

–Y más con la gran situación del equipo.

–Estamos muy bien. No nos vamos a engañar e ir de pobres: estamos en un momento dulce, pero vendrán peores y tenemos que aprovechar el momento en esta liga tan corta. Todos los puntos que saquemos van a ser importantes.

–Su entrenador, Hernán Pérez, dijo el otro día que firmaba perder contra el Salamanca UDS y ganar el resto de encuentros. ¿Usted también piensa así?

–El objetivo al final es conseguir una buena clasificación, si se puede llegar a la Pro y ojalá a Segunda, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Lo principal era no perder ninguna categoría y si podemos ir a por más lo haremos porque nunca hemos sido conformistas. Me apetece muchísimo ganar el derbi que ya nos toca, pero nadie cambiaría esos tres puntos por otro objetivo grande que podamos conseguir.

–También ha dicho el técnico que una de las primeras cosas que le enseñaron en club es que después de ganar su partido, lo primero es mirar el del rival y esperar su derrota. ¿Es verdad?

–Lo vimos el pasado domingo que ganamos por la mañana y después vimos un poco del suyo a ver si perdían. Es lógico y lo que pasa en todas las ciudades en las que hay rivalidad. Un fin de semana no es completamente feliz si ganamos pero ellos también o están pegados en la tabla a nosotros. Queremos ganar y si puede perder el rival, mejor. Ese es el fin de semana redondo, aunque ganando nosotros primero.

–En el Reina Sofía no hay palco y los directivos de cada rival se ponen junto a los suplentes en la grada. ¿Habrá algún cambio el domingo?

–Si fueran a venir autoridades se buscaría acotar algún espacio, pero también por protocolo COVID estamos intentando estar alejados y que sólo tengan el contacto inevitable los futbolistas.

–Tiene alguna opinión sobre la situación del Salamanca UDS?

–Siempre he dicho que cuando el enemigo comete un error hay que dejarlo tranquilo. Está estallando un poco una situación como la de la extinta UDS. Hay una persona dueña de un estadio y de un club y los aficionados critican y piden algo, pero no sé si ese dueño tiene alguna obligación. Lo siento por los aficionados porque sé que es muy duro vivir una situación así y espero que se solucione pronto”.

–¿Hay alguna novedad con los símbolos y el escudo?

–Nada, está todo pendiente porque se ha retrasado con el COVID.

–Volviendo al derbi. Ya que no podrán ir sus socios, lanzaron la ‘entrada solidaria’ y está siendo un éxito.

–Se nos ocurrió la idea de que ya que no podían ir al campo, sí sacar la entrada y que sirviera para una buena causa, aprovechando la Navidad. Espero que de aquí al domingo se sigan animando aficionados de ambos equipos.

–¿Qué opina del revuelo que se formó con su iniciativa de introducir preguntas de los socios en las ruedas de prensa del entrenador?

–Desde el primer momento lo hablé con varios periodistas y no lo entendí. Además del interés informativo para nosotros también son un medio de marketing con nuestros patrocinadores. Veíamos que el nivel de participación y duración estaba bajando y se nos ocurrió ampliarlo con preguntas deportivas al míster, respetando primero el trabajo de los profesionales.

–¿Cuándo esperan que haya público en el Reina Sofía si lo permite la situación sanitaria?

–La última noticia que tenemos es que en enero acabarán las obras. Con el parón no volveremos a jugar en casa hasta finales y esperamos que nos dé tiempo a arreglar los accesos, la seguridad en las gradas o los problemas en los vestuarios, que el otro día por ejemplo no había agua caliente. Ojalá dé tiempo pero no pinta muy bien.

–¿Cómo está el club en lo económico después de estos meses tan duros?

–Es una pena que como va el equipo los aficionados no puedan asistir porque en una situación normal creo que llenaríamos el campo. Todo nos resta. Con los bares cerrados no hemos tenido algunas ayudas que estaban firmadas, las subvenciones de la RFEF serán menores, el CSD no dará la misma cantidad... Son muchas tesituras en contra que estamos salvando gracias al apoyo de la gente que nos dio el salto económico que necesitábamos haciéndose colaboradores pro. Y con lo que conseguimos la pasada temporada en la Copa teníamos un colchón que nos permitió a hacer este equipo. Y aunque siempre hay miedo a cómo terminara todo, estamos tranquilos.