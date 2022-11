El ‘monstruo’ que viene a ver al Salamanca

El Atlético Astorga visita el domingo el estadio Helmántico a las 16.00 horas líder y con unos números que dan miedo. Los maragatos son el ‘mejor equipo’ de las primeras cinco categorías del fútbol español (Primera, Segunda, Primera Federación, Segunda Federación y Tercera Federación) al sumar nueve victorias y un solo empate en las primeras 10 jornadas disputadas. Este registro también lo tiene el Barakaldo, líder en el grupo IV de Tercera Federación, pero los vascos tienen 24 goles a favor y el Atlético Astorga 29.

El capitán del Atlético Astorga, Diego Peláez, defiende que no hay fórmulas secretas para cuajar un gran arranque como el que están haciendo ahora mismo. “Si supiéramos cuál es el secreto lo haríamos todos los años”, bromea Peláez, que atiende a este diario tras cumplir su jornada de trabajo en un desguace. El portador del brazalete del Atlético Astorga admite que no esperaban estar tan bien a estas alturas. “Han pasado ya 10 jornadas, un tercio de la Liga, y no pensábamos que estaríamos así”, indica el futbolista de club maragato, aunque matiza que no la ventaja de cinco puntos con el Salamanca es ‘pequeña’. “Queda mucho y los cinco puntos es una ventaja pequeña. El coco sigue siendo el Salamanca, aunque esté por detrás de nosotros”, asevera Diego Peláez.

Una de las características del Atlético Astorga es su demoledor acierto goleador. “En esta categoría parece que es más complicado abrir el marcador, pero lo estamos haciendo pronto en los partidos y es que estamos siendo muy eficientes en las dos áreas, pero en especial en la faceta ofensiva”, describe Peláez.

En el otro lado, el capitán del Salamanca, Antonio Amaro, reconoce el buen arranque del Atlético Astorga y les felicita por ello, pero deja claro que el domingo buscarán ofrecer su mejor versión. “Jugamos en nuestra casa y tenemos que demostrar quiénes somos”, apuntala el futbolista salmantino, que reconoce que el equipo quiere desquitarse tras el último empate en casa ante el Mirandés B. “Queremos volver a ganar por la afición”, insiste Antonio Amaro.