El jugador del Guijuelo que afronta su tercer confinamiento

El de Isma Cerro en el CD Guijuelo se sigue posponiendo en el tiempo: ahora ya mira al mes de febrero tras ver como los partidos se le han ido cayendo del calendario tras su fichaje uno detrás de otro. Primero el de Pontevedra, por el temporal, y después los del Celta B y el Zamora, por la irrupción del coronavirus de manera más que abrupta en el seno del vestuario chacinero. “El cupo de cosas negativas que nos pueden pasar ya lo hemos cubierto”, dice encerrado en su domicilio del centro de Salamanca capital... “Ha sido mudarme y verme encerrado, una buena manera de estrenar el piso, la verdad”, afirma el punta cacereño, que se despidió de su domicilio en Andorra de la misma manera, otra cuarentena provocada por otro brote —aún más duro que el que está afectado actualmente al equipo del Luis Ramos: hasta 18 jugadores, entre ellos él mismo, cayeron enfermos el pasado mes de diciembre—: “Los encierros parece que me persiguen. Primero el general, luego el que viví con el Andorra y ahora esté. La verdad ya estoy un poco aburrido, pero es lo que nos ha tocado, lo único que podemos hacer es pasarlo lo mejor posible. No puedes enfadarte por verte encerrado y porque no puedas jugar porque es lo que hay, está a la orden del día”. afirma tras completar la tabla mandada por videoconferencia.

“Al final este tipo de entrenamientos es como si estuviéramos en el vestuario. De hecho, es lo que nos dice el míster, y también que sigamos animados”, describe la jornada de trabajo el delantero cacereño, que no quiere mirar la tabla ni los resultados: “Es lo que nos ha tocado. Solo queda que cuando nos den rienda demos nosotros el golpe sobre la mesa, al final vamos a volver con muchísimas ganas y actitud por lo que nos ha pasado, y esto nos lo tenemos que tomar como una pretemporada para lo que nos viene por delante, que van a ser jugar fines de semana y miércoles muchos días seguidos”, señala el delantero, que vuelve confía en que lo que le venga al equipo cuando pueda volver a competir sea todo bueno: “Lo malo ya nos ha pasado todo ahora, yo desde que he llegado ya he visto de todo, temporales, que nos dejaron sin el primer partido del año, los contagios que nos han dejado, de momentos, sin los dos siguientes... así que a partir de ahora los partidos nos tienen que salir de cara porque es lo que nos toca”, concluye.