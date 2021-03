El Guijuelo sigue penando ante un Racing de Ferrol que sueña (1-0)

El Guijuelo luchó tratando de llegar a la segunda fase con una perspectiva un poco más halagüeña, pero de nuevo regresa de vacío la escuadra chacinera después de un encuentro donde la falta de peligro y de gol acabó siendo un castigo demasiado fuerte para los salmantinos.

Así, un solitario gol de David Rodríguez en el minuto 62 valió para que el Racing de Ferrol se llevara los tres puntos en disputa y pueda ahora viajar al feudo del Unionistas, otro rival de la provincia, con opciones de meterse en el grupo de los que lucharán por las eliminatorias de ascenso. No fue un buen partido para un público que disfrutó con el triunfo y sufrió por la incertidumbre del marcador.

La vuelta del público a A Malata no fue premiada por el juego de la primera mitad. El Racing perdió el tono futbolístico que tenía antes de su parón y mostró que, aunque no entre en las estadísticas del Sergas, su juego previo al parón está herido. Los chacineros se defendieron con orden.

Aunque volvió Álex López al once inicial de la escuadra galaica, el equipo local se estrellaba ante la seriedad de un Guijuelo muy bien estructurado en la zaga. El Racing no construyó una arquitectura de juego con la que rebasar a un Guijuelo que, de manera temprana, sumó otra baja por la lesión del ex racinguista Jonathan. A perro flaco todo son pulgas, un nuevo problema para la defensa verde.

Lo más destacado del período inicial se reservó para el final. En el minuto 39, una combinación Álex López, David Rodríguez y Caballé, con último pase del catalán para el ferrolano, facilitó que ante Salcedo, si bien algo escorado, disparase cruzado y ligeramente desviado.

La respuesta del Guijuelo fue inmediata. En el minuto siguiente, Errahaly, merced a una penetración por la izquierda, disparó igualmente cruzado, aunque orientando a palos, lo que obligó a que Rivas desviase a córner con la punta de los dedos, buena oportunidad de los castellanos.

La segunda parte comenzó más activa. Elsinho, robando en campo rival, estuvo a punto de anotar con un chut que pasó cerca del travesaño. En el minuto 59, un robo de Caballé propició la subida de Seoane, cuyo centro raso fue rematado por Joselu a las manos de Salcedo. Tres más tarde se volvieron a asociar Caballé y Seoane, cuyo centro fue cabeceado a la red por David Rodríguez. Zamorano intentó empatar desde lejos a doce del final, pero Rivas rechazó bien posicionado en una buena oportunidad. Fue el canto del cisne de un equipo abocado a un doble descenso. El Racing, bien posicionado, no le concedió otra posibilidad para empatar y se va a Salamanca teniendo que ganar, al tiempo que Celta B o Deportivo no ganen, amén de otra opción dependiente si el resultado fuese un empate.