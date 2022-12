El Guijuelo pone contra las cuerdas al Villarreal, pero dice adiós al sueño copero (1-2)

Nadie volverá de la final del siglo, escribió de manera volcánica Manuel Jabois mientras Leo Messi coronaba su carrera y, de paso, a Argentina como campeona del Mundo por tercera vez en su historia. La contundencia del titular escondía un crónica deliciosa que por ser, era hasta cierta. Ni Juan Foyth ni Gero Rulli han regresado (literalmente) de la gesta rubricada en los penaltis. De hecho, mientras los dos paladeaban el colapso monumental de Buenos Aires, su equipo —el Villarreal– volvía a la rutina de la competición. Con el KO (sobre todo de Quique Setién en el banquillo) pedaleando sobre las cabezas del resto del vestuario. Incluido otro campeón del Mundo, Pepe Reina, que vivió otra final de las que (sin ser ni tan bella ni tan pasional y ni mucho menos tan impredecible) no se podía volver; aunque Johannesburgo quede ya demasiado lejos en el tiempo —doce años, ¡uf!—.

Al CD Guijuelo todo esto le suena a cuento de hadas; a otro fútbol que no es el suyo. De hecho, medirse frente a frente a un equipo con un título continental —la Europa Liga— se posa en el pecho como la tercera estrella albiceleste; o la quinta de Brasil. Puro brillo que iluminó una actuación dignísima (y, durante 27 minutos, heroica) del conjunto chacinero. Es que se había sobrepasado el minuto de partido de manera muy escasa y Garban ya había tenido una ocasión clarísima para haber superado a Reina. Durante los catorce minutos siguientes el Guijuelo tuvo el aplomo de otra categoría. La paciencia para que cada uno de los once jugadores esperara en su zona como si el tapete artificial estuviera ajedrezado. Pero lo que de verdad estaba era encharcado por la tormenta previa. Y ahí tenía el Guijuelo un as bajo la manga. El otro era Toti. Una vez más. Como contra el Rayo hace exactamente un año. Ahora no con gol, pero sí con esa clase que sacan a relucir los jugadores veteranos cuando la punta de velocidad queda perdida en el tiempo. El ex de la UDS se sacó sin levantar la cabeza un cambio de orientación escandaloso; Caramelo esperaba en la banda contraria con la misma idea del primer minuto en la cabeza. Otra vez un globo sobre Pau Torres, ahora con Carmona esperando detrás de la matas; porque sabía que era esa. Y, claro, fue. El extremo gaditano remató mordido, cruzado y decidido: imparable para un Reina que si acaso se dejó caer. El Municipal bramaba desatado en su incredulidad.

Al CD Guijuelo el pasó algo similar, se desbocó con el tanto a favor. Y eso le costó el empate. Las piezas que antes encajaban a la perfección ahora se desajustaban. Davo llegó tarde, arrolló a Pino a cuatro minutos del entretiempo y le regaló el empate a un Villarreal que no había tirado una sola vez a puerta. Gerard Moreno igualó a placer.

Y si no llega a ser por esos minutos de guirigay quién sabe. Porque en la segunda mitad el Guijuelo se recompuso bajo la batuta de Willy. El Villarreal apenas si fue capaz de superar la tela de araña de Mario Sánchez. Yéremi Pino estuvo demasiado solo; y Roberto acertadísimo para frenarlo en el mano a mano. No hubo una acción más clara en lo que restaba de tiempo reglamentario y el choque se fue a la prórroga con una grada entregada pensando que este año sí [“se puede”]... Pero, qué va, tampoco. Danjuma sentenció el choque dos minutos después de arrancar el tiempo extra. Y qué honra.