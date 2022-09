El Guijuelo no frena: tumba al invicto Laredo (1-0) y se coloca líder

Este CD Guijuelo de Mario Sánchez en Segunda Federación es un martillo pilón. Qué manera de imponerse en las dos áreas; y también y de tener la paciencia necesaria para desatascar partidos que parecen imposibles de sacar adelante por la cerrazón del rival. Este CD Guijuelo de Mario Sánchez parece un veterano de esta aún imberbe categoría. Cuando el Laredo parecía acorralaron con su fútbol entrecortado y rabioso al área de Johan Guzmán. El conjunto chacinero dio un golpe en la mesa y acabó con el cuadro: todo empezó en un rondo entre centrales —de Quintana a Trapero, y viceversa— que siguió con un envío en largo para Piojo. El break de un saque de banda desató las hostilidades: primer con un remate de Montero que sacó Puras de puro reflejo; después con un nuevo remate del ariete chacinero que ahora se topó con el larguero y, finalmente y sin solución de continuidad, un remate de ratón de área del atacante madrileño tras un jaleo monumental para atacar (y defender, en el caso de los jugadores del CD Laredo) el centro al área mandado por Coque. A la tercera ya nadie pudo parar al panzer chacinero. Ni tampoco al CD Guijuelo, que con 20 minutos echó la trapa y cerró un arranque de curso impecable. Imponente, por lo demostrado en el campo: 9 puntos sumados de 9 puntos puestos en juego; con los conceptos tan claros como para, ahora mismo, ser el líder del Grupo I de la Segunda Federación.

Johan Guzmán anotó una gran parada antes de que Fernández Rodríguez pitara el final del choque, con una gran intervención al lanzamiento de falta de Peredo que buscaba con toda la intención —y también la potencia— su escuadra izquierda.

La primera mitad se dividió en dos actos: uno primero en la que el equipo de Mario Sánchez hizo labor de delineante. Trazaba triángulos y polígonos sin solución de continuidad con el balón en los pies, con Aizpiri atento al quite siempre para recuperar el dominio del esférico si esa tarea ingente de dar pases en plan metrónomo busca de acercarse a la portería de Puras [cosa que fue difícil porque el conjunto de Chiri estaba acantonando en la mismita frontal del área] no salía del todo perfecta. Toti fue el nombre propio cuando el equipo tuvo el balón en los pies; por la manera de arriesgar y tratar de romper líneas en busca de hacer daño. A esa labor, que es la que el técnico le pidió en el vestuario, suma la elegancia innata en los recortes y las ruletas que embellece n el fútbol poliédrico de su equipo. En una de esas rupturas, el balón llegó al costado izquierdo: Coque se sacó en la misma baldosa en la que recibió el balón un centro con comba al segundo palo de la meta del Laredo, donde Álvaro Montero esperaba con la caña y sus centímetros. El delantero chacinero se elevó como si nada sobre la defensa cántabra y se sacó un cabezazo cruzado con todo el veneno del mundo, camino de la escuadra... que acabó no viendo puerta por milímetros.

No fue ahí cuando el juego sabido de memoria del CD Guijuelo se quebró, sino superada la media hora del choque cuando el colegiado Fernández Rodríguez empezó a parar el juego y a sacar amarillas como un resorte: todas ellas con dirección a jugadores del conjunto chacinero. En ese constante start-stop el Laredo encontró su nicho: y por ahí llegaron los dos remates que obligaron a intervenir a Johan en la primera mitad. Una primera mansa, en la que el meta echó rodilla en tierra para asegurar el embolsamiento del esférico entre los brazos; y otra segunda, en la que se tuvo que retorcer en la estirada para sacarle a Álvaro García el misil centrado que se había sacado desde la frontal en una acción de pizarra de Chiri sin alharacas: antes del remate Peredo había sacado en largo hacia la banda una falta en campo propio; y desde esa banda le llegó la asistencia al delantero del CD Laredo.