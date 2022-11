El Guijuelo cae goleado en los últimos seis minutos de partido (3-0)

El Guijuelo salió derrotado del Ruta de la Plata tras encajar tres goles en los ocho últimos minutos de un encuentro que, hasta ahí, resultó muy equilibrado y pudo decantarse de cualquiera de los dos bandos.

El equipo charro tuvo varias opciones de haberse adelantado en el marcador en la primera mitad pero perdonó, aunque también el Zamora pudo haber roto el empate inicial. Tras el descanso, el Guijuelo pecó de un cierto conservadurismo y se dedicó a hacer bueno el cero a cero, pero el Zamora tuvo más fe en la victoria y terminó goleando.

El Guijuelo se plantó en el Ruta de la Plata con mucha seriedad y la templanza que le dan los buenos resultados que está cosechando esta temporada, los de Mario Sánchez se pertrecharon bien atrás con su defensa de cuatro, y Willy haciendo una importante labor de contención en la franja ancha del campo. Y fue el Zamora el que optó por tener el balón, intentando progresar por las bandas, sobre todo con un Viana que estuvo muy activo durante toda la primera parte.

Y la primera ocasión llegó en el minuto 4, cuando Silva recogió el rechace del portero Johan pero su remate se fue fuera. Pronto replicó el Guijuelo con un avance de Montero por la izquierda que centró para que Carmona disparase a la escuadra aunque el balón no quiso entrar. Lo intentó luego el Zamora con una jugada calcada a la anterior, con Silva esta vez por la derecha y el remate de Viana se iba a las nubes.

El equipo chacinero no dudaba en subir a crear peligro aunque sin arriesgar, y de nuevo Montero en combinación con Carmona estuvieron a punto de adelantar en el marcador al Guijuelo pero esta vez no apareció el necesario rematador.

Viana era el hombre a vigilar en el Zamora pero nadie era capaz de frenarle y de sus botas surgió el medido centro que permitió a Altube rematar con el pecho y el balón se paseó por el área pequeña; poco después de la media hora de juego fue Alex Ares el que se internó entre la defensa del Guijuelo y su lanzamiento en parábola se fue envenenando pero no llegó a entrar de milagro.

El Guijuelo lo pasaba mal porque no era capaz de frenar a Viana que tuvo dos nuevas ocasiones, en la primera se internó por la izquierda y su disparo se estrelló en el poste, y en la segunda se escapó a la contra en solitario, disparó desde lejos y el balón se le fue muy alto. El Zamora creaba mucho peligro y el Guijuelo no sabía como frenarlo, como no pudo evitar el remate de cabeza de Luismi que no encontró puerta por muy poco.

La segunda parte comenzó en el mismo tono y con el mismo desacierto del Zamora, en un centro templado de Dani Hernández al que no fueron capaces de llegar tres de sus compañeros. Y todavía fue más espectacular una acción dentro del área de Viana, cómo no, cuyo centro remató Altube de espuela pero de forma increible el balón se fue fuera.

Las ocasiones del Zamora se seguían sucediendo y una muy clara la protagonizó Altube robando el balón y cediéndole a Prada que elevó el balón ante el portero pero se le fue ligeramente alto.

El partido se quedó un poco frío en la recta final porque ninguno de los dos equipos quería arriesgar y poder perder el partido. El Guijuelo se plantó muy bien colocado en su campo, y el Zamora no paraba de mover el balón en una y otra dirección pero sin la facilidad anterior para encontrar las bandas.

Y cuando más frío estaba el encuentro, poco después de que ambos técnicos movieran los banquillos, Pana recibió un balón en profundidad que le permitió plantarse ante el portero y batirle por bajo en el minuto 84. El gol rompió a los chacineros, que en el descuento encajaban dos nuevos tantos en contra.