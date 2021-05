El Guijuelo vivió este lunes su primer día de su nueva vida en la Tercera RFEF, quinta categoría del fútbol nacional después de haber perdido esta campaña dos categorías. En el club chacinero, de momento, están en estado de shock ya que aunque esperada la noticia hasta que no se confirma matemáticamente no empieza el duelo de verdad.

“Estamos destrozados y es que aunque ha sido una temporada rara y sabíamos cuál era nuestra situación hasta que no se produce matemáticamente no se afronta”, reconocía el presidente del Guijuelo, Goyo Llorente. El máximo dirigente del club verde huye de tomar decisiones en caliente y quiere unos días para reflexionar. “Tenemos que esperar unos días y recopilar información y reunirnos en la directiva para tomar decisiones. Hablar ahora o hacer movimientos en caliente creo que no nos conviene”, apostilla, mientras que indica que en los ‘próximos días’ se reunirá la directiva para ponerse a construir el futuro. “Nos pondremos a trabajar enrabietados para poder recuperar lo perdido lo antes posible”, añadía un decaído y afectado Goyo Llorente.

El futuro del Guijuelo en esta reconquista de lo perdido este curso pasa por los apoyos que tengan. “Tenemos la esperanza de que el pueblo siga apoyando al club ahora más que nunca para que entre todos recuperemos lo antes posible lo que hemos perdido”, insistía Llorente, mientras que cree que tras más de una década de ‘buenas’ ahora el club necesita que estén en las ‘malas’ y es que defiende que es “el equipo del pueblo y sigue siéndolo”.

Vientos de cambio se avecinan en un Guijuelo que busca desde ya volver.