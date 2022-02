El fortín del Reina Sofía cae: el Racing de Santander se impone 1-2 al Unionistas

El Unionistas cayó derrotado 1-2 ante un muy buen Racing de Santander en el choque que medía al 3º y 2º clasificados del Grupo I de la Primera RFEF, que, de paso, ha sido el encuentro con más espectadores de la historia del Reina Sofía y también como local de la propia historia del club: 4.096 personas presenciaron el choque en directo, 950 de ellas venidas de Santander.

El Unionistas entró en la primera mitad como el toro de su escudo: ni el ambientazo ni la entidad y la historia pasada del Racing de Santander amedrentaron al conjunto de Dani Mori, que formó con Cris Montes y De Miguel en la punta de ataque en apuesta nueva. El conjunto de Guillermo Fernández como que no se esperaba ese arranque tan eléctrico y ser atacado de esa manera sin que hubiera pasado el clásico tanteo. Y de esa sorpresa se aprovechó el Unionistas para adelantarse en el marcador: Cris Montes fue el más listo de la clase en un lío en el área enemiga para imponerse y anteponerse a todos y adelantar a su equipo en el marcador. Tras el gol el Unionistas mantuvo unos 10 minutos más ese ritmo, aunque el Racing poco a poco empezó a hacer labor de desgaste para conseguir alejar a los de Mori de su área, y, de paso, tratar de llevar el choque a la portería rival. Pablo Torre y Cedric arriba hicieron una labor ingente para hacer retroceder pasos a Ramiro y Piña. El Racing no fue dominador claro pero sí que se hizo con el partido superada la media hora de encuentro. Y así, empezó a bombear balones al área de Salva, y así es como encontró el empate obra de Torre tras un fantástico centro medido de Arturo por el costado derecho. Con el 1-1 se llegó al descanso.

El ritmo in crescendo con el que había creciendo el Racing en el primer tiempo acabó de explotar en la segunda mitad: el conjunto de Guillermo Fernández desplegó un fútbol autoritario, en el que por primera vez en toda la temporada en casa un rival dejó sin capacidad de reacción al equipo de Mori. Nada más arrancar la segunda mitad los cántabros se adelantaron en el marcador con un gol de Mantilla, que fusiló al borde del área pequeña a Salva de la Cruz. A partir de ahí el Unionistas lo intentó pero no fue nunca capaz de inquietar la meta de Perara. Ni las entradas de De la Nava, Espina, Souza y Doncel le dieron ese impulso para no quedarse sin puntuar por primera vez en lo que va de temporada en Liga en el Reina Sofía; algo que acabó sucediendo, con polémica pues el Reina Sofías reclamó una mano en la penúltima acción del partido tras un remate de Carlos de la Nava en el área pequeña.