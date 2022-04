El entrenador del Salamanca evita acudir a la estadística de cara a la salvación

El entrenador del Salamanca María Hernández no se sale del guion y sigue evitando las cuentas y las ‘finales’. Este viernes el técnico salmantino explicó que no ha escuchado nada en el vestuario de cuentas sobre la permanencia. “Los jugadores no hablan de cuentas conmigo. Se tienen que centrar. Si quieren gastar energía, ellos sabrán”, sentenció el técnico salmantino, el mismo que evitó poner el calificativo de final al partido ante el Arosa mañana en el estadio Helmántico a las 17.00 horas. “Son tres puntos más uno porque está cerca. Igual que el Avilés”, insistió el entrenador del Salamanca.

María Hernández también se refirió a lo que le resta de temporada a su equipo. “Quedan seis partidos. Cuatro aquí y dos fuera. Me centro en el Arosa. Pueden ser tres o tres más uno (por el golavearge). No gestiono local o visitante. Los números son complicados, a ver si dejamos de ser el último local”, describió el técnico salmantino, mientras que puso de manifiesto que la moral sigue alta en el vestuario. “Hablamos y quiero pensar que no se vienen abajo. No debería”, remarcó.

Antonio Amaro, el capitán del Salamanca, había arrastrado algunas molestias durante la semana que hacen que se haya generado la duda de si podrá estar disponible mañana a partir de las 17.00 horas en el estadio Helmántico ante el Arosa. María Hernández despejó las dudas. “Ha entrenado, aunque es una sesión más suave. En principio sí llega”, indicó.

Sobre el penalti cometido por Manu Moreno pasado el 90 ante el Avilés y que a la postre le costó la derrota al Salamanca, María Hernández le restó importancia. “He hablado con él. Son cosas del fútbol. Es un chaval joven y tiene margen de mejora”, destacó.

Sobre el rival de mañana María Hernández explicó que el Arosa “está en mala dinámica de resultados”, mientras que destacó nombres como Luismi y Campillo. Al Salamanca mañana solo le vale ganar ante el Arosa, un rival directo por la permanencia, y así hasta el final de campeonato.