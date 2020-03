El doblete de Altube no le sirve al filial del Salamanca para puntuar (3-2)

El filial del Salamanca UDS encadena siete semanas sin triunfo. Los chicos de Pablo Cortés salieron bien al terreno de juego, pero pasada la media hora, dos pérdidas de concentración en apenas dos minutos, ponían el 2-0 en el marcador. Antes del descanso, Altube recortaba distancias, y el mismo Altube, ponía las tablas a los seis minutos de la reanudación. Parecía que la Arandina había cogido una ventaja suficiente -y más aun viendo la poca capacidad de reacción de los visitantes en las últimas semanas-, pero el filial salmantino no le perdió la cara al choque y se metió en el encuentro a falta de algo más de media hora. Eso sí, la reacción desgastó bastante físicamente al once de Pablo Cortés, que no tardó en ver como la Arandina, de nuevo a través de Adeva, uno de los pichichis de la categoría con 13 tantos, se ponía por delante en el marcador, esta vez de manera definitiva.