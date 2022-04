El dilema de María con la dupla de ataque del Salamanca UDS

El Salamanca se juega gran parte de la permanencia en Segunda RFEF el domingo a las 17.00 horas en el Helmántico ante el Arosa. Para esta cita trascendental el técnico salmantino María Hernández tendrá la baja de Manín por acumulación de cartulinas amarillas. Por lo tanto, María Hernández deberá decidir qué dos delanteros salen de inicio para el choque ante el Arosa en el nuevo 5-3-2 que lleva tres jornadas poniendo sobre el verde. Son cuatro delanteros para dos puestos y el entrenador del Salamanca deberá escoger perfiles con sus ventajas y sus inconvenientes.

Las cartas que maneja María Hernández son las de Iban Ribeiro, Mikel Bueno, Uche y Juancho. En las tres últimas jornadas la dupla de ataque con el 5-3-2 ha sido Iban Ribeiro y Manin. Esta pareja se rompe por la sanción del andaluz y además es que ha coincidido con la baja de Juancho, que de esos tres partidos solo pudo jugar 28 minutos ante el Navalcarnero, donde volvió a sufrir un golpe en la rodilla.

Los favoritos para salir de inicio son Juancho e Iban Ribeiro. El colombiano es candidato fuerte por el peligro que genera en ataque aunque solo haya marcado un gol. El vasco es el máximo artillero del Salamanca con seis tantos y evidentemente tiene muchos números para seguir saliendo de inicio.

Mikel Bueno llegó en el mercado de invierno procedente del Peña Deportiva, donde había hecho seis goles en el primer tramo de la temporada, pero en el Salamanca todavía no ha visto puerta. Algo que también le sucede a Uche, que no acaba de encontrar su sitio en el once de María Hernández.

María Hernández tendrá la última palabra.