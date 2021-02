Ramiro Mayor (Zaragoza, 29 años) está cuajando una gran temporada en el Unionistas y es que es una de las claves de esa seguridad defensiva del equipo de Hernán Pérez. No se ha perdido ni un minuto de los 14 encuentros disputados y su hoja de servicios está inmaculada en el equipo del Reina Sofía. Eso sí no quiere hablar de ascenso e insiste en tener los pies en el suelo.

–No se ha perdido ni un minuto esta temporada...

–Sí, estoy muy contento por la confianza y es que además las lesiones me están respetando.

–¿Conocía a Hernán Pérez?

–No, me habían hablado bien de él y cuando lo he conocido me he dado cuenta de que es un gran entrenador. Ha sido un descubrimiento y es que es un técnico ganador que convence a los jugadores con su idea y que prepara bastante bien los partidos. Es muy completo.

–La clave del Unionistas está siendo la defensa...

–Sí, llevamos desde pretemporada trabajando mucho el bloque defensivo y los resultados nos están dando la razón de que tenemos que seguir por ese camino.

–Con Mario Gómez en el centro de la zaga se han entendido muy bien...

–Sí, y cada partido que pasa que jugamos juntos nos vamos conociendo más. Y cuando le ha tocado jugar a Benjamín también se ha acoplado muy bien.

–Ha estado en nueve equipos diferentes en Segunda B, ¿qué tiene diferente este Unionistas?

–No hay individualidades. Es un bloque y competimos ante cualquier rival y en cualquier campo. Siempre salimos a ganar y se ha creado un ambiente de familia ya que nos han acompañado los resultados.

–Se imagina el Reina Sofía sin pandemia y con público...

–Es una pena y es que es la espinita que te queda. Con la temporada que estamos haciendo si pudiera haber público sería una fiesta el Reina Sofía. Ojalá que puedan estar más pronto que tarde pero no depende de nosotros.

–¿Hablan de la posibilidad de ascender a Segunda?

–Primero vamos a cerrar la clasificación para la Segunda B Pro o Primera RFEF que todavía no está matemáticamente y después cuando eso ya esté conseguido podremos hablar de lo que venga.

–Ha jugado en el Guijuelo y el Unionistas, ¿para cuándo el Salamanca?

–Estoy muy bien en Unionistas y ojalá pueda estar aquí muchos años más.

–El domingo ante el Zamora, su exequipo...

–Sí, será un partido muy bonito para mí. Es muy importante para los dos equipos.