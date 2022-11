El árbitro al que Dueñas llamó “ratero” y “sinvergüenza” pitará el Salamanca-Astorga

La FCyLF ha designado al colegiado Ángel Manso Rojas (Segovia) como el encargado de dirigir el trascendente encuentro del domingo en el Helmántico (16:00 horas) entre el Salamanca UDS y el Atlético Astorga.

Este colegiado es ‘viejo conocido’ para el club albinegro, ya que el pasado curso recogió en el acta insultos de Rafael Dueñas (director general) hacia su persona en el choque del filial en Guijuelo: “Esto no es el Madrid-Barça para que seáis tan profesionales, si sois tan profesionales empezad a mirar todo. Sois una panda de rateros, menudos sinvergüenzas. No tenéis ni puta idea, regresen a sus casas y no vuelvan por aquí. Es que son malísimos, hay que ser hijos de puta, son malísimos”.

Por estos insultos recogidos en el acta el Comité de Competición de la Federación de Castilla y León castigó al director general del Salamanca UDS con un mes de suspensión por ‘conductas contrarias al buen orden deportivo (Art. 100)’. Eso sí, el mexicano negó que se hubiera pronunciado en esos términos. “Esos insultos y esas expresiones que pone en el acta yo no las utilizo. No les insulté, aunque sí que les recriminé algunas decisiones arbitrales, pero no con insultos”, explicó el director general del Salamanca a este diario en aquel momento.