El año del Unionistas: Gran comienzo y mejor final

La primera decisión de Hernansanz es que Luaces no continúe como entrenador y dos días después anuncia la llegada del asturiano Hernán Pérez. Después va llegando la confirmación de la no continuidad de numerosos futbolistas, mientras que otros aceptan la bajada de sueldo propuesta por el club debido a la situación económica. Álvaro Romero no la acepta y empieza el ‘culebrón’, mientras que José Ángel no renueva.