Dramático final para el Unionistas que cae en Valladolid y se despide del playoff de ascenso

Mañana de tragedia en los Anexos de Zorrilla donde el Unionistas perdió 2-1 ante el Valladolid B y se quedó fuera de los playoff de ascenso a Segunda División ya que el Zamora consiguió vencer in extremis a la Cultural Leonesa en el Reino de León 2-3.

El Unionistas no empezó nada bien en los Anexos de Zorrilla y es que el Valladolid B se adelantó en el minuto 6 por medio de Vilarrasa. Los vallisoletanos tenían que ganar por tres goles de diferencia y que no venciera el Zamora para clasificarse mientras que al Unionistas con el empate o la victoria le valía, e incluso cayendo por menos de tres goles si el Zamora no ganaba en León.

El conjunto entrenado por Hernán Pérez estuvo muy atrás durante casi todo el encuentro y solo en algunas jugadas esporádicas inquietó la meta local. Los salmantinos protestaron un penalti claro a Íñigo Muñoz antes del descanso.

En la segunda mitad los nervios se apoderaron de los salmantinos. La Cultural Leonesa se ponía 2-0 pero vería cómo el Zamora les remontaba y en el 90 hacía el 2-3 definitivo. Cuando estaba sucediendo eso el Valladolid hizo el segundo por medio de Miguel Rubio pero con el triunfo del Zamora los vallisoletanos también estaban fuera. Recortó distancias Manu Viana en el 91 para los salmantinos pero ya fue tarde