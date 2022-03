Dani Mori: “Las últimas jornadas van a ser luchas encarnizadas”

Para cerrar el repaso a la semana de su equipo, el técnico no quiso entrar a valorar ni los tres puntos sumados por el adiós del Extremadura ni el verse fuera del playoff tras el triunfo del Real Unión: “Nosotros a lo nuestro, donde tenemos que mirar es a nosotros a levantar la cabeza rápido y a ser mejores. Lo más positivo es que llevamos ahí toda la temporada”, dijo.

Sobre las dos derrotas con las que aterriza a esta jornada su equipo, analizó lo siguiente: “Esta temporada ha sido una maravilla desde el principio y empezamos ganando. La cantidad de puntos y de buenas sensaciones han sido muchas y muy altas y positivas. Jugábamos contra dos rivales con un potencial de puntos importantes como Racing y Celta B. Nosotros queremos ganar siempre y salimos a por ello. Éramos conscientes de que podíamos ganar a esos dos complicados rivales, pero no pudo ser”.

A Dani Mori las dos derrotas seguidas —las dos primeras encadenadas por el conjunto del Reina Sofía en toda la temporada— se puede decir que no le han sentado mal. De hecho, han sacado a relucir la versión más ambiciosa del técnico asturiano, que hasta caer contra el Racing de Santander hace dos semanas en el Reina Sofía se mantenía en un discurso cauto y que tras recibir el primer golpe frente al ahora líder del Grupo I y, después, frente al filial del Celta de Vigo ha sacado a relucir su versión más atrevida de palabra: “Nuestra fortaleza para seguir ahí arriba somos nosotros y nuestra exigencia máxima. Nos equivocaremos, pero como nos conocemos es donde sacaremos a relucir el bloque que somos. Somos sumamente competitivos, es lo que todo el mundo dice de nosotros. Perdimos y volvernos a ganar” , afirmó contundente el preparador asturiano.

“El Bilbao Athletic es un rival complicado y viene en buena línea. Insisto en lo que he dicho siempre, en que es dificilísima la categoría y ahora hay que estar preparado para lo que viene. Era un equipo que la temporada pasada estaba jugando por ascender a Segunda y ahora están abajo de la clasificación. Pero ni me sorprende ni me deja de sorprender que estén abajo”, explicó sobre el rival que visita mañana a las 12:00 horas el Reina Sofía.