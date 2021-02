Dani Barbero el lunes por la tarde a escasas cuatro horas del cierre del mercado recibía la baja del Salamanca. Sin tiempo para reaccionar y buscar equipo el meta ha regresado a Madrid con su novia y su perro y ahora solo quiere recuperar la ilusión. Culpa al entrenador del Salamanca, Lolo Escobar, de su salida y es que defiende que la directiva, plantilla y afición estaban con él.

Menudo día de cierre del mercado con su baja en el Salamanca...

Sí, fue un día diferente. Esto es fútbol o eso quiero pensar y no que haya otras cosas detrás.

Llega la baja a pocas horas del cierre...

Hay que ser justo y agradecido y si he estado hasta el último día del mercado en el Salamanca ha sido gracias a la directiva, a mis compañeros y a la afición pero la opinión de otras personas han provocado mi salida.

¿Se refiere a Lolo Escobar?

Sí, tiene que saber que esto es el Salamanca y sus declaraciones tienen mucha repercusión. Como mínimo me he ganado el respeto y aunque no esperaba un halago en las ruedas de prensa por su parte tampoco merecía que hablara de la llegada de otros porteros.

Entonces la decisión de su salida es únicamente de Lolo Escobar...

Me llamó dos minutos el lunes para hacerme ver que yo era el que quería irme y eso no es así ya que me quería quedar sí o sí. Por encima de todo está el club y el que estaba defendiendo el escudo cada fin de semana era yo y no ayudaba nada que estuviera él metiendo gasolina en sus declaraciones cuando esto es el Salamanca y puede prender en cualquier momento. Lo más importante es irse a dormir con la conciencia tranquila y él no sé si podrá hacerlo, pero yo sí.

No esperaba una salida así del Salamanca...

El mejor regalo que me llevo es el cariño. Me encantaría saber qué he hecho para recibir tanto apoyo de la afición que no ha sido correspondido por mi parte ya que era muy difícil igualarlo por mi parte. El mejor regalo no es un contrato o una gran parada sino ese cariño que me llevo.