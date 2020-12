Damián Zamorano, del Guijuelo: “Mantener el sacrificio y la pasión del fútbol de América es la llave para triunfar aquí”

Damián Zamorano [Mar del Plata, Argentina, 28 años] es la tercera pieza más utilizada por los Montes (717 minutos); voz, por tanto, más que autorizada para repasar la situación de un CD Guijuelo con solo 6 puntos en Liga y apeado de la Copa del Rey. Y también de cómo un jugador que aterriza del otro lado del Atlántico puede acabar haciéndose un fijo en la Segunda B: sus nueve temporadas en la categoría, así lo avalan.

–El Unionistas, el Racing de Ferrol, el Mallorca... Da igual la entidad o la categoría del rival. Ustedes, por ‘h’ o por ‘b’ parecen estar condenados a acabar siempre con la miel en los labios.

–Creo que es la realidad de lo que pasa. Es fútbol, y está claro que con lo que damos en el campo no nos alcanza para acabar ganando.

–Sin irnos muy lejos, ¿si a ustedes al descanso del encuentro ante el Racing le dicen que no van a ganar, qué piensa?

–Lo cierto es que en casi ningún partido hemos sido inferiores al rival. Y en muchos minutos hemos sido mejores, pero tenemos que ser más tiempo superiores a los equipos que nos enfrentamos para poder salir de ahí. No sé si son desconexiones o que, al final, el rival también juega, pero esas cosas nos están penalizando mucho. Luego, emocionalmente no vamos a esconder que esta situación no nos afecta, al final el ganar te conduce a ganar, y la derrota y las rachas negativas te llevan a tener más miedo y estar más inseguro. Hacemos muchas cosas bien en el campo, pero ser contundentes en las dos áreas, creo que no, que es lo que nos falla.

–¿Qué es lo que tiene que cambiar entonces el Guijuelo en 2021? ¿Un cambio de entrenador funcionaría?

–La primera pregunta es para el entrenador, como jugador yo tengo mi análisis de lo que pasa y creo que no ser contundentes en las áreas es la clave. La segunda pregunta es para la directiva. Desafortunadamente el fútbol es injusto y los entrenadores son los que pagan las malas dinámicas, porque no puedes echar a 30 jugadores. Con eso no te digo que un cambio de técnico sea lo que arregle la situación, de hecho, creo que se está trabajando bien. Pero también quiero que la dinámica cambie.

–Si al inicio de la temporada le dicen que se iban a ver en la fase de descenso y con solo 6 puntos, ¿se lo creería?

–¡Ni hablar! Nunca te imaginas ahí abajo, siempre uno se imagina cosas lindas, estar en lo alto de la clasificación. Para mí en este Grupo todo era nuevo en cuanto equipos y jugadores, no conocía bien los rivales, aunque intuía que era muy difícil, aun así uno siempre está confiado en que le van a salir las cosas. En lo que no he fallado es que aquí se trabaja a gusto y muy bien.

–Después de hacer este repaso: ¿dónde cree que estará el Guijuelo al término de la primera parte de la temporada?

–Espero que cumpliendo el objetivo marcado de estar peleando por la Segunda B PRO. Estamos a 5 puntos de esa zona intermedia, que no es mucho pero vamos a tener que hacer las cosas muy bien para lograrlo.

–En el fútbol de Salamanca hay un debate de la adaptación y del papel de los jugadores americanos en la 2ªB, ¿Usted que lleva en esta categoría 9 cursos, ¿qué se tiene que hacer para dar el nivel? ¿Hay tanta diferencia entre el fútbol de América y la 2ªB?

–Lo primero que tiene que hacer un jugador llegado de América para adaptarse al fútbol de Europa es no perder su esencia: ser sacrificado y apasionado, si eso lo mantiene es clave para triunfar. No digo que el español no lo tenga, pero nosotros tenemos más de eso. Es verdad que aquí se encara la Liga de manera distinta, se habla mucho de sistemas que es algo que allí se habla en Primera, pero la calidad es equivalente a la de allí por categoría. La Segunda B, por ejemplo, en Argentina, sería una mezcla entre la Segunda y la Tercera, entre el Torneo Federal A y la B Metropolitana.