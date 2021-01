La dejadez endémica en la gestión del Salamanca UDS suma su primer capítulo de este año 2021: el nuevo entrenador Lolo Escobar podría debutar como titular del banquillo del Helmántico sentado en la grada y no en el sitio que le corresponde, que es a pie de campo. ¿Los motivos? Los de siempre: el club ha vuelto a dejar para última hora los deberes y reincide en su modus operandi a la hora de realizar trámites federativos: jugar contra el crono. Así, el club no ha sido capaz hasta el día de hoy de concretar la cita para que el técnico extremeño entregue el certificado de abusos sexuales, papel indispensable a la hora de tramitar cualquier licencia federativa. Hasta tal punto llega la dejadez en la gestión administrativa que ayer, al término de la sesión de entrenamiento, el propio Lolo Escobar no sabía cuándo tendía esta cita para presentar la documentación.

Solventada esa primera barrera [que el Salamanca UDS espera tener cerrada a primera hora] aún queda un segundo escollo aún más complicado de gestionar: la liquidación del despido de Sergio Egea. En este sentido, el preparador argentino aún no ha percibido la cuantía total del despido que, recordemos se produjo hace mes y medio, y que ha llevado que Egea haya tenido que elevar su caso al Comité de Entrenadores en busca de una solución, que al cierre de esta edición no había llegado, y que no es otra que cobrar lo que el club le adeuda por su despido fulminante tras la disputa de la jornada 5 de Liga en Pasarón. Cabe recordar, que la liquidación de la deuda es un requisito indispensable para que Lolo Escobar se pueda sentar en el banquillo. Si el Salamanca UDS no arregla las cuentas, Escobar no se podrá sentar. Y para ejemplo, el de Julián Calero en el Burgos CF, que hasta la fecha no se ha podido sentar en el banquillo por la deuda del club con el anterior técnico, José María Salmerón.

Así, el Salamanca UDS tiene dos frentes abiertos —el de la tramitación de la propia licencia y el del pago a Egea— para hacer que Lolo Escobar debute en el banquillo y no en la grada.