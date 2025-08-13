Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los nuevos jugadores del CD Guijuelo Keita, Dani y Segura, acompañados por Emilio Sánchez, en la presentación. TEL

Continúa el carrusel de presentaciones en el Guijuelo de Dani Romo

Keita, Dani Fernández y Segura fueron claros: «Vamos a hacer un año muy grande»

TEL

Guijuelo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:51

El CD Guijuelopresentó a tres nuevos refuerzos para completar la plantilla de cara a la nueva temporada del equipo. El acto contó con la presencia del director técnico del club, Emilio Sánchez.

El jugador Hassan Keita procede del Motril con potencia y muchos goles que llega a Guijuelo tras conocer el proyecto deportivo del equipo. «Hemos empezado bien la pretemporada, tenemos un buen grupo y vamos a hacer un año muy grande», afirmó para añadir que le motivó su incorporación al club por su buen nombre.

Procedente de la Ponferradina B, Dani Fernández también ha querido unirse a la disciplina verdiblanca para reforzar la portería y se marca como objetivo el hecho de ir mejorando poco a poco y ayudar al equipo. «Me siento bien acogido porque hemos tenido suerte con los compañeros, que son todos muy buenos, y en lo deportivo, muy contento».

Finalmente, Víctor Segura llega como extremo para ambas bandas y procede de equipo como el Gandía y la cantera del Albacete. «Espero grandes cosas con el Guijuelo, lo importante es ir cogiendo la forma para llegar en las mejores condiciones a la primera jornada de liga y cumplir los objetivos», explicó para concluir que su adaptación está siendo positiva gracias a los compañeros, el club y la localidad. «Esperamos a la afición en el campo porque necesitamos que vengan a apoyarnos», afirmaron los recién llegados.

