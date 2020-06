El centrocampista mexicano Jorge Enríquez García, de 29 años, tiene su futuro fuera del Salamanca y es que según la prensa mexicana estaría muy cerca de fichar por el Mazatlán FC de Primera División mexicana. No obstante, el futbolista reconoce que todavía no hay nada cerrado. “Están saliendo cosas en México y en Suiza pero mi representante es quien lo está viendo”, explicó a este diario Chatón, el mismo que reconoció que estaba estudiando cuál es la mejor opción para él.

Sobre volver al Salamanca, Chatón tiene sus dudas. “Ahora mismo no lo sé. Está frenado casi todo y el mercado está muy lento. Tengo que ser paciente antes de tomar decisiones”, remarcó el centrocampista mexicano. “He hablado con Manuel Lovato y me ha dicho que me apoya en la decisión que tome y que tengo las puertas abiertas del Salamanca para un regreso”, indicó Chatón.

No obstante, en sus apariciones en varios medios de comunicación mexicanos desprenden que se quedará en México y se lo toma como una revancha ya que regresaría a su país tras el paso por Europa y con 29 años recalcando que le queda mucho fútbol por delante.

Chatón llegó a mediados del mes de abril de 2019 ya los pocos días debutó en el Helmántico ante el Unionistas en el derbi, que finalizó con empate 1-1. Jugó ese y los últimos cinco partidos restantes. La pasada campaña arrancó desde el inicio y estaba llamado a liderar al equipo en el centro del campo pero solo pudo disputar seis encuentros. Jugó las primeras tres jornadas pero una lesión de gravedad en su rodilla le apartó de los terrenos de juego hasta finales de febrero cuando regresó, de nuevo, para jugar un derbi ante el Unionistas, pero esta vez en Las Pistas.

La historia de Chatón en el Salamanca huele a pasado.