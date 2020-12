–Ahora mismo, el último mes está siendo bueno, pero hay que conseguir que sea muy bueno, el cuerpo técnico tiene que aportar más, los jugadores tiene que aportar más y yo tengo que aportar más. Mi trabajo va a ser hacer una serie de retoques de salida y de entrada, para que los que sigan y los nuevos puedan dar ese plus.

–En esa línea se ha expresado Zamorano: decía que con lo que hay no les basta para ganar.

–Es doloroso. La gente se queda solo con el resultado, pero hay un cómo llegan esos resultados y Guijuelo ahí lo está haciendo bien. La idea de este proyecto era la de dotarle de una identidad al equipo, es verdad que al inicio nos costó, pero ha acabado con que el entrenador del Mallorca reconociera que no había sido justo el resultado de la Copa. Que te digan eso te da ánimo, pero luego ves las clasificación y te olvidas de las imágenes. Está claro que hay que darle una vuelta de tuerca.

–¿Cuánto le duele o le molesta que el Dépor les jugara con miedo, que el Ferrol no fuera nadie en su casa y sin embargo no lleguen los resultados? La frase de su entrenador es recurrente: el fútbol está siendo injusto. ¿La comparte?

–Está claro, lo que prima son los resultados, y los resultados no están siendo bueno, la sensación del equipo está siendo muy buena y creo que no es justo el puesto en el que estamos, pero es lo que hay.

Al inicio de la temporada el CD Guijuelo estaba marcado en rojo como uno de los equipos marcados a pelear por las grandes cotas del curso. Superados ocho encuentros las cosas no ruedan como se preveía. El director deportivo, Jorge González ‘Astu’, encargado de confeccionar esta plantilla toma la palabra para meter el bisturí en los porqués de esta situación:

“Te duele y te reconforta que hasta el entrenador del Mallorca te diga que mereces más, pero miras la tabla y ves que hay que cambiar cosas”

–Usted se ha demostrado paciente, lo fue con Ángel Sánchez y lo es ahora con los Montes: ¿por qué?

–Porque soy entrenador y creo saber cuándo un entrenador es bueno y es malo, en primer lugar. En segundo, porque soy el único que ve todos los entrenamientos y los partidos en directo y eso me da certeza de que vamos en buen camino, tengo relación con los jugadores y si veo que los jugadores no fueran con el míster ya hubiera tomado la decisión, el fútbol es de los futbolistas, y los futbolistas apoyan la idea. La mezcla de estas cosas es la que me hace decirle a la directiva que hay que tener paciencia.

–Pero la Liga es muy corta, si por el cambio de entrenador no, ¿por dónde ve el margen de mejora?

–Es cierto. Y también es cierto que el entrenador no ha dispuesto de la plantilla nunca al cien por cien, ahora la dispone al sesenta por ciento por lesiones. Para el primer o el segundo del 2021 tenemos que estar al 80 o 90 por ciento. Y después ya que los técnicos dispongan de un cien por cien.

–Habla de cambio, de que usted tiene que trabajar... ¿Cuál es su idea para el mercado invernal?

–Vamos a hacer un cambio por línea. Entiendo y espero que vamos a fichar menos que el año pasado, que incorporamos a 7 jugadores. Este año la idea está en 4 o 5 y, como mucho, 6.