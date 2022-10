Así han recibido en el Guijuelo el enfrentamiento copero ante el Deportivo

El Guijuelo se medirá al Deportivo en la primera ronda de la Copa del Rey el próximo fin de semana del 12 y 13 de noviembre. La eliminatoria será a partido único con el club chacinero como local.

El presidente del Guijuelo, Goyo Llorente, no escondía su alegría en lo deportivo y en los económico con el hecho de medirse al conjunto gallego. “Es un club histórico y además tiene mucha afición. Esperemos que nos dejen poner el partido en sábado ese fin de semana, para que pueda venir más gente”, explica

Además, añade que para satisfacer la demanda de las entradas pondrán unas gradas supletorias en el Municipal Luis Ramos. “Los jugadores me han dicho que sí se puede ganarles. En el fútbol el no no existe”, apuntaló Llorente.

Para Alberto Trapero, defensa gallego del Guijuelo, medirse al Deportivo en Copa del Rey va a ser muy especial. “He sido socio del Celta durante muchos años y es muy especial medirme al Deportivo, uno de los dos clubes más grandes de Galicia junto al Celta”, explicaba.

El futbolista reconoce que quería al Depor en el sorteo de este lunes. “Había muchos equipos importantes en Segunda, pero yo prefería al Deportivo y la suerte es que nos haya tocado”, describía Trapero. “Iremos con todo en ese partido y es que en la Copa no hay nada imposible y menos en el Municipal”, advierte el defensa vigués.