Alfonso Candelas (La Solana, Ciudad Real, 25 años) recaló en el Salamanca este verano tras jugar playoff de ascenso las últimas cuatro temporadas con Villanovense, Extremadura (donde ascendió a Segunda) y Badajoz en dos ocasiones. Ahora afronta la otra cara del fútbol y desesperado ya solo pide orgullo en el terreno de juego para evitar que los rivales les pasen por encima como en las últimas semanas.

–Zamora, una nueva derrota y una nueva pesadilla...

–Con lo que tenemos no nos da ni para empatar. El vestuario está muy tocado. No nos sale nada pero es que además no creamos ni peligro. Es una sensación rara cuando estás en el campo e intentas hacerlo bien pero el rival te va metiendo atrás y aparecen los fantasmas de otros partidos. Es muy irritable y mentalmente muy complicado.

–Para usted debe ser muy duro llevar cuatro temporadas jugando playoff de ascenso a Segunda y verse ahora así...

–Con mi familia hablo de esto y les digo que la vida no es un camino de rosas. He tenido la suerte de haber estado peleando por playoff de ascenso pero ahora me ha tocado vivir esta dura situación.

–¿Impotencia?

–No podemos ganar a nadie y esto se está yendo de madre. Ya solo nos queda el orgullo que cada uno saque. Los rivales nos ven débiles y hundidos. Creo que sí tenemos el orgullo y debemos sacarlo. Ya no se trata de intensidad ni de nada más sino de que los rivales ya no se van a reír más de nosotros.

–Y el domingo visitan en el derbi a un Unionistas que está que se sale...

–Sí, estoy puesto en el tema. Me conozco la rivalidad entre ambos equipos y sé que es un partido muy importante para la afición. Ahora mismo es el partido del año y tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal. Es un partido para explotar para bien o para mal. Por muy bien que vayan un derbi es un derbi. El que conceda menos es el que se llevará el partido.

–La afición está muy crispada con la deriva que está tomando el equipo...

–Es normal que estén así y les entiendo a la perfección. Cuando empezó la Liga éramos muy buenos y ahora somos muy malos. Así es el fútbol. Hay aficionados de todo tipo, los que se meten contigo y los que te dan ánimo. La semana pasada recibí un montón de mensajes de apoyo y también otros metiéndose conmigo.

–¿A todos los jugadores les importa lo mismo la grave situación que está atravesando el equipo?

–Quiero pensar que sí. Ya solo nos queda el orgullo y ser conscientes de cuáles son nuestras virtudes y cuáles nuestros defectos. Tenemos que ser más prácticos ya que con lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha valido para ganar.

–¿Hay que hacer una revolución en Navidad con un técnico nuevo?

–Yo no soy el que tomo esas decisiones. Ahora estamos con Rafa, que hizo fichajes en verano y sabe lo que fichó, y él y los directivos deberán hacer su trabajo y tomar decisiones. Tendrán que analizar qué se ha hecho mal. He estado en otros equipos que siendo segundos en la tabla han despedido entrenadores y en el mercado de invierno han hecho 5 o 6 cambios. Es el fútbol.