Al Unionistas no le llega el efecto ‘Negreira’: 475 días sin penaltis a favor

Son ya 471 días sin que el Unionistas experimente esa sensación de que el árbitro señale penalti a favor. Eso no sucede desde que el pasado 11 de noviembre de 2021 el colegiado Muñoz Piedra lo hiciera en un Real Unión-Unionistas. Fue Nespral el encargado de materializar el tanto que suponía el 0-1, aunque los locales acabarían empatando el encuentro.

Las sospechas arbitrales despertadas por el Caso Negreira supuestamente no afectaban a la Primera Federación, pero hay datos que ponen de manifiesto que el Unionistas puede estar mosca con el colectivo arbitral.

La sequía de penas máximas a favor del Unionistas afloró el pasado domingo cuando en Santo Domingo el árbitro no señala un claro penalti por mano en el área del Alcorcón. “En casa también pasan estas cosas y no hay que taparlas con cánticos, afición educada pero no gilipollas”, explicaba en sus redes sociales el presidente del Unionistas, Miguel Ángel Sandoval.

Las estadísticas van más allá y es que el último penalti a favor del Unionistas en el Reina Sofía se lanzó sobre una superficie de césped artificial y la categoría todavía se denominaba Segunda División B. Fue ante el Pontevedra en enero de 2021, en la campaña 2020-2021. Aythami aprovechó la pena máxima para dar los tres puntos a los salmantinos ante el cuadro gallego.