Malestar en el Unionistas por el arbitraje en el choque frente al Alcorcón

El partido entre el Unionistas y el Alcorcón se ha decantado hacia el lado madrileño por dos testarazos de Víctor García y Babin que se transformaron en los goles del conjunto amarillo. No obstante, durante el partido hubo un acción que aumentó las quejas de la afición blanquinegra y que posteriormente marcó la rueda de prensa del entrenador del conjunto charro, Dani Ponz que tras hacer una balance de su equipo y la afición, puso el foco en el colegiado: “La jugada del segundo gol no se tenía que haber producido de ninguna de las formas, ya que es un remate y el jugador del Alcorcón remata fuera. También ha habido una mano dentro del área que me ha parecido que era penalti y yo creo que hay veces que facilitamos las cosas. Cuando ante la duda, falta a favor de no o de otro, siempre es hacia el mismo... Se ha decantado. Ante la duda no ha habido ninguna que nos haya favorecido. No me gusta criticar, ni pensar que he perdido por el árbitro. Asumo mis errores. Pero la duda siempre a favor del amarillo”.