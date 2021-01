A Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS, se le atraganta la hemeroteca

El presidente del Salamanca, Manuel Lovato, no suele prodigarse por los medios de comunicación pero hace pocos días concedió una entrevista al periodista cántabro Diego Balbontin que nada tiene que ver ni con el Salamanca ni con esta ciudad, pero a quien ha tenido la deferencia de confesar que él “nunca sale a la prensa para decir mentiras”. Debido a esa “extrema sinceridad”, dice ahora el presidente del Salamanca, no le gustan los medios de comunicación. Quizás por eso los veta cada vez que son críticos con su gestión, como hizo en su día con Salamanca 24 horas y hace ahora con LA GACETA.

Lo cierto es que hubo un tiempo en el que a Lovato le gustaba aparecer en los medios locales y hacía declaraciones en las que mostraba una extraordinaria capacidad para mentir. De hecho, casi todo lo que anunció y prometió en estos dos años ha sido desmentido por su posterior nefasta gestión.

Lovato intenta explicar la causa por la que no le gusta aparecer en prensa. “Yo no salgo en la prensa para salir a decir mentiras. Si salgo y digo la verdad lastimo a mucha gente”, explicaba el empresario, obviando que sus escasas declaraciones en los medios en los últimos años han estado marcadas por afirmaciones que no se cumplieron.

Esta actitud llama mucho la atención ya que Manuel Lovato arrastra un historial de promesas incumplidas, mentiras y brindis al sol que con el tiempo se ha demostrado que no tenían nada de verdad. Sus apariciones en estos años solo acumulan incumplimientos e intenta esconder su mala gestión desviando la atención y cargando contra la prensa.