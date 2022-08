5.000 euros por dejar el club. La cláusula abusiva de Dueñas a los jugadores del Salamanca B

El movimiento sísmico que provocó en el Salamanca UDS la salida de Jorge García del banquillo del filial, en favor del director general del club, Rafael Dueñas —en tándem con el también técnico mexicano, Jehu Chiapas—, en su afán por dirigir, sigue coleando. La última réplica, en forma de ‘cláusula leonina’ por la que el jugador que abandone el club antes de mitad de temporada tendrá que abonar una indemnización de 5.000 euros a la entidad del estadio Helmántico.

El desamparo de los jugadores ha sido total. Si no firmaban este punto del contrato, no tendrían ficha en el filial, arriesgándose a cortar su progresión, con la amenaza presente de quedarse sin equipo debido a las alturas del calendario dentro de la pretemporada. Así, la inmensa mayoría de jugadores decidió firmar con la ‘nariz tapada’. Y eso, a sabiendas de la llegada de un grupo de jugadores mexicanos con destino al filial —alguno de ellos con edades que se salen de los cánones de un equipo ‘B’, superando los 30 años— y con los que deberán competir por un puesto. Y es por esta vía por la que resulta lesiva la imposición de esta estipulación, ya que impide que jugadores con pocos minutos puedan buscarse la vida más allá de las fronteras del club albinegro en clubes, incluso, de inferior categoría.

Esta nueva decisión se suma a la ya larga serie de controvertidas decisiones tomadas por Rafael Dueñas desde que tomó las riendas como entrenador del filial, entre las que están la manera de hacer criba con los jugadores que ya tenía confirmados el propio García para abordar la temporada en Regional —tras descender de 3ª— y que ha dejado en la estacada a nombres con un largo recorrido dentro de la cantera albinegra como Álvaro Jiménez o Ángel Iglesias. “Después de llevar casi un mes comprometido con el club, me comunican que no se cuenta conmigo [...]. Tras rechazar varias ofertas, me hacen esta p*tada”, denunció Jiménez. “Después de 9 años, y siendo el jugador más antiguo de toda la base, me hubiera gustado que me lo hubieran comunicado a la cara”, explicó Iglesias su situación el pasado julio.