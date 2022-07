La gestión de Rafa Dueñas deja en la estacada a dos canteranos del Salamanca UDS

El lío en el banquillo del filial del Salamanca UDS, que competirá esta temporada en Primera Regional, ha tenido al menos dos víctimas colaterales, los futbolistas Álvaro Jiménez y Ángel Iglesias. Todo ha cambiado en unas semanas.

La dirección deportiva del club había elegido a Jorge García como entrenador, que rápidamente se puso manos a la obra para confeccionar un equipo competitivo, con gente que llegaba de juveniles y otros futbolistas salmantinos de calidad para poder realizar una nueva campaña. Pero alguien cambió de idea la pasada semana en las oficinas del Helmántico y se decidió prescindir de Jorge y que el nuevo técnico fuera Rafa Dueñas, a su vez director general.

Y el mexicano tenía otros planes, que han afectado de lleno a los jóvenes futbolistas. Uno de ellos, Ángel Iglesias, llevaba nueve temporadas en el Salamanca y casi en el mes de agosto se ha encontrado sin equipo, lo mismo que le ha sucedido a Álvaro. Ambos se habían comprometido con el filial y tenían toda la ilusión del mundo en la pretemporada, para ser piezas importantes en el equipo. En los últimos días, y a través de terceras personas, recibían la noticia de que no iban a tener sitio y se han tenido que poner manos a la obra para intentar encontrar otro club en el que seguir disfrutando de su pasión.

Ambos, expresaron su disgusto en las redes sociales. “En el día de hoy (por el lunes) se me comunica, después de llevar casi un mes comprometido con el club, que no se cuenta conmigo, ya que va a haber nuevas incorporaciones, de las cuales os podéis imaginar la procedencia... Tras rechazar varias ofertas este verano, me hacen esta p*tada”, reflejaba Álvaro Jiménez.

Ángel Iglesias también explicó la situación: “Con la llegada del nuevo entrenador y varios fichajes no voy a tener la oportunidad de seguir en el Salamanca. Tampoco quiero contaros mis penas, pero después de nueve años seguidos en el Salamanca, y siendo el jugador más antiguo de todas las plantillas tanto de la base como del primer equipo, me hubiera gustado que me lo hubieran comunicado a la cara y no a través de otras personas. No estoy enfadado porque no me quieran porque esto es fútbol, sino por las maneras. Por el Salamanca y su escudo lucharía hasta el último minuto”.