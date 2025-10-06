Formación, valores y talento para crecer en equipo

EÑE Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 05:30 Compartir

El Club Baloncesto Arelsa continúa creciendo y consolidándose como un referente del baloncesto femenino en Salamanca. Con una firme apuesta por la formación y el desarrollo del talento local, el club afronta con ilusión su tercera temporada en la Primera División Nacional Femenina, una categoría en la que compite con equipos de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias.

De las 12 jugadoras que forman la plantilla del primer equipo, 9 han sido formadas en el propio club y 5 de ellas aún están en edad júnior, con tan solo 16 y 17 años. «Nuestra apuesta es clara, formar desde la base y dar continuidad a las jugadoras que quieren seguir compitiendo después de su etapa escolar», destaca Javier Recio, director deportivo.

Además del primer equipo, Arelsa cuenta con cuatro conjuntos federados, todos ellos en categorías autonómicas, tras un brillante ascenso de la Segunda a la Primera División Autonómica gracias a los resultados de la pasada temporada.

Uno de los grandes logros de los últimos meses ha sido la recuperación de las escuelas deportivas en Villares de la Reina, una sede histórica para el baloncesto base. «Volver a entrenar en Villares ha sido muy importante para nosotros. Gracias a la implicación del alcalde, que siempre ha creído en nuestro proyecto, y a pesar de la oposición de la concejalía de Deportes, que fue la responsable de nuestra salida de las instalaciones del municipio», explica Recio. Actualmente, el club cuenta con tres sedes activas en Villamayor, el colegio San José y Villares de la Reina, con más de 50 niños y niñas de entre 5 y 17 años.

«Lo más importante para nosotros no es la competición, sino la formación. Queremos formar personas, no solo jugadoras. Trabajamos valores como el esfuerzo, la superación, el compromiso y el trabajo en equipo», añade Recio. Las escuelas siguen abiertas al público y todavía es posible inscribirse. Además, el club organiza torneos de 3x3, convivencias, jornadas de tecnificación abiertas al público y campus de verano, donde se combina el aprendizaje técnico con el desarrollo personal. Todo ello en unas instalaciones modernas, ubicadas en el polígono de Los Villares y el pabellón Rosa Colorado, que acoge los entrenamientos y partidos del primer equipo.

Por otro lado, Arelsa prepara la creación de su propia escuela de entrenadores, combinando perfiles jóvenes con técnicos de larga trayectoria. Esta propuesta busca que tanto jugadoras como jugadores encuentren en el club un camino completo desde la base, pasando por la competición y también la formación como entrenadores.

«Salamanca tiene potencial. Nuestro objetivo es dar un impulso al talento local y ofrecer continuidad a las chicas que quieren seguir creciendo en el baloncesto», concluye Recio.