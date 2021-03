El pasado mes de diciembre la ‘calma chicha’ en la que vivía el ciclismo salmantino explotó por los aires: el Promesal decidió emprender acciones legales contra el Tubular por la utilización del nombre ‘Vuelta Ciclista a Salamanca’ tras denominar así a su vuelta máster. La cuerda se llegó a tensar tanto que la amenaza de los tribunales llegó a pender sobre la cabeza de los dos clubes de manera más que seria... hasta que el “tenemos que hablar” ha dado sus frutos en forma de pipa de la paz ‘fumada’ en la jornada de este jueves. Y así, el Tubular se compromete a no utilizar más la denominación ‘Vuelta Ciclista a Salamanca’ para sus carreras —apuesta por el nombre Challenge Ciclista a Salamanca Máster—, mientras que la Escuela Promesal acuerda una invitación permanente a las pruebas de cantera que organice al otro club.

Y así lo reza la entente cordial firmada por las dos partes, en la que afirman que el acuerdo llega para beneficio del ciclismo local: “Desde la creación de nuestros respectivos clubes, la única finalidad perseguida por ambos es la de trabajar por y para el ciclismo salmantino y ayudarle a recuperar el protagonismo que, históricamente, ha tenido en el deporte charro y también en el nacional. En los últimos años, este trabajo se ha visto reflejado en el aumento exponencial de licencias federativas en la categoría de escuelas, que han pasado de no llegar a la decena a superar de forma holgada el centenar. Un aumento que viene del trabajo de nuestros clubes y también del realizado por el CD Moisés Dueñas en Béjar y su comarca. No sólo se ha conseguido recuperar la cantera, sino también carreras históricas, con cada club velando por sus intereses, pero intentando siempre no entorpecer la labor del otro”.