España reserva a lo grande su asalto al Mundial (0-4) La selección goleó a Georgia en la penúltima jornada y alcanzó un récord histórico de 30 partidos sin perder

E.P. Madrid Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La selección española masculina de fútbol goleó (0-4) a la de Georgia este sábado en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis para rubricar su clasificación virtual al próximo Mundial a falta de la última jornada del próximo martes contra Turquía, con otro recital de goles y sin encajar: 19-0 en cinco partidos.

Sin Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri, España demostró que, como defiende siempre Luis de la Fuente, tiene fondo de armario para ser optimista con su futuro. La vigente campeona de Europa no dio opción a Georgia con una amplia posesión, una fuerte presión tras pérdida y un alto ritmo ofensivo con puntería.

Mikel Oyarzabal, de penalti, Martin Zubimendi y Ferran Torres resolvieron el encuentro en el primer tiempo. La 'Roja' se gustó y manejó también los intentos de contraataque de los locales. En la segunda parte, España no tuvo tanta pegada aunque Oyarzabal firmó el 0-4 con su doblete particular, guardando otra portería a cero a pesar de los coletazos finales de los georgianos.

Pese a las bajas, la selección fue una vez más fiel a su estilo y a su confianza en lo que hace. Los de Luis de la Fuente lo hicieron fácil de hecho, combinando y encontrando el hueco oportuno siempre con el que incomodar a una Georgia que se despidió del Mundial. España, con 15 puntos, será primera de grupo aunque pierda con Turquía el martes en La Cartuja, salvo que lo hiciera 0-7.

Con las buenas intenciones plasmadas sobre el césped de Tiflis, la campeona del mundo en 2010 estuvo cerca de adelantarse en el primer minuto. Además, Ferran Torres reclamó un penalti que no llamó la atención de los colegiados, pero a los diez minutos, otra mano con el valenciano de protagonista sí se tradujo en pena máxima.

Oyarzabal, el hombre gol de De la Fuente, convirtió la pena máxima. Poco después, un gran pase de Fabián Ruiz de primeras lo definió a la perfección, también como delantero sin serlo, Zubimendi. Los locales quisieron reaccionar al 2-0, pasando al campo contrario con alguna carrera sin futuro, buscando a Khvicha Kvaratskhelia, con diferencia su mejor jugador.

Sin embargo, en una combinación perfecta entre Álex Baena, quien había mandado antes un balón al poste, Oyarzabal y Ferran, el jugador del Barça hizo el 3-0 recién cumplida la media hora de encuentro. El meta local Giorgi Mamardashvili evitó una goleada mayor al descanso, y también en el segundo tiempo, aunque el ritmo de la 'Roja' no fue tan alto y Georgia puso más problemas.

El cuadro local quiso presionar arriba y Anzor Mekvabishvili tuvo el primer disparo a puerta, centrado y fácil para Unai Simón. De la Fuente devolvió intensidad con la entrada de Fermín y Pablo Barrios, y Oyarzabal firmó su doblete con un cabezazo. Otro registro en el recital goleador del 'txuri-urdin' para sentenciar el encuentro.

Borja Iglesias, recién entrado, perdonó un mano a mano y Georgia no logró pescar en las contras de un final con menos tensión visitante por el resultado, salvadores Marcos Llorente y Aymeric Laporte. España mantuvo la portería a cero una vez más y superó su racha histórica de partidos sin perder (30) para atar el billete al Mundial, pese al triunfo de Turquía sobre Bulgaria (2-0), segunda del Grupo E y abocada a la repesca salvo cataclismo.