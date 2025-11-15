Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 15 de noviembre
Estas son las noticias más relevantes de la jornada
Salamanca
Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:06
Un hombre trasladado al Hospital tras inhalar humo en un incendio en una vivienda en Santiz
El suceso ha tenido lugar la mañana de este sábado en la calle Palacios del municipio
Así es el viaje audiovisual al Juicio Final en la Catedral Vieja
La Seo estrena una nueva mirada sobre el retablo, donde pasado y presente se unen
La Navidad ya se nota en los precios del Mercado
Las compras anticipadas impulsan el precio del cordero en las carnicerías. La ternera y los huevos se mantienen estables, mientras que, en las fruterías, las alcachofas y el romanescu copan todo el protagonismo
Un motorista herido tras colisionar por alcance contra un coche en Villares de la Reina
El suceso ha tenido lugar la madrugada de este sábado en la N-630, a la altura del kilómetro 335
Un Black Friday con días sin IVA y rebajas del 70%
El comercio de proximidad lanzará una campaña especial para la semana del 24 al 30. Una web aunará las ofertas, rebajas y actividades de las tiendas de Salamanca
El libro de Luz Celia Fernández «Cartas a un desconocido»: cómo transformar el dolor en esperanza
Los beneficios que se obtengan por la obra irán destinados a la asociación ELACYL
El Museo del Orinal estrena una canción propia en INTUR
Emma de Dios y sus hijos han creado una composición para destacar la originalidad de este espacio museístico
Un gol en el último suspiro frustra a un Unionistas valiente en la División de Honor (3-2)
Tras empezar la contienda con una desventaja de dos goles ante Las Rozas, los de Raúl Fuentes devolvieron el empate gracias a Eloy y Alejandro, pero en el tiempo extra los de casa, que fallaron una pena máxima, no dejaron escapar los tres puntos en el tiempo de prolongación
La lluvia hace más daño al césped del Helmántico que el juvenil a 23 horas de recibir al Ávila
El equipo de Liga Nacional se estrena en el estadio como local con un triunfo por 2-1 ante el Puente Castro. La borrasca deja numerosos charcos sobre el tapete del feudo blanquinegro
Los equipos salmantinos no conocen la derrota en esta jornada: victoria del Santa Marta y empates de Unionistas B y Guijuelo
Los de Mario Sánchez doblegaron en Los Dominicos a La Virgen del Camino gracias a un tanto de Ariel, en propia a puerta. El cuadro chacinero no pasó del cero a cero frente al Mirandés B a domicilio, y los blanquinegros tampoco vieron goles en su cita contra el filial de la Cultural y Deportivo Leonesa