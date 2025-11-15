Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 15 de noviembre

Los de Mario Sánchez doblegaron en Los Dominicos a La Virgen del Camino gracias a un tanto de Ariel, en propia a puerta. El cuadro chacinero no pasó del cero a cero frente al Mirandés B a domicilio, y los blanquinegros tampoco vieron goles en su cita contra el filial de la Cultural y Deportivo Leonesa