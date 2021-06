El gol tranquilizó a una España que había perdido su mordiente ofensivo. Eslovaquia, incapaz de conectar pases seguidos y ahogada en la presión que lideraba ‘Busi’, no pudo reaccionar y cuando buscaba el descanso se topó con el 0-2. Tras un córner, Gerard peleó un balón que se iba por línea de fondo, perseguido por Dúbravka que, descolocado, intentó recular cuando el catalán envió el balón bombeado donde estaba Laporte, que cabeceó con precisión a la red y estrenarse como internacional.

Tras el descanso, la triple campeona de Europa no pudo mantener el ritmo, pero no importó demasiado porque siempre tuvo el control del choque. Y antes de que pudiese despertar el equipo eslovaco, al que el resultado no le valía para ser uno de los terceros, sentenció el partido. Una buena combinación terminó con la internada de Jordi Alba y un buen pase a Sarabia que esta vez no perdonó para poner el 0-3 y empezar a mirar de reojo a San Petersburgo.

El partido ya iba cuesta abajo para la ‘Roja’, que veía como todo lo que pasaba por el área esta vez sí iba para dentro. Ferran Torres, recién entrado por un trabajador Morata, hacía de tacón el 0-4 tras una buena combinación entre Pedri y Sarabia a la salida de un saque de esquina. Y si no acertaba un jugador español, un rebote ayudaba como en el 0-5, también en propia puerta de Kucka.

Luis Enrique continuó con el reparto de minutos, con Adama Traoré de lateral por los problemas físicos de Azpilicueta, y el marcador no se movió más. Sí lo hizo el del Krestovski, con un gol sueco en el último suspiro, por momentos los españoles primeros, que dejó a España segunda para citarse con la competitiva subcampeona del mundo.