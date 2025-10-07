Escuela y referente regional en natación

EÑE Salamanca Martes, 7 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Club Acuático Salamanca Dirección Avenida de Vicente del Bosque, 54, 37005, Salamanca

Teléfono 646010251

Página web www.acuaticosalamanca.com

El Club Acuático Salamanca continúa siendo uno de los grandes referentes deportivos de la capital. Con 26 años de trayectoria, la entidad cuenta en la actualidad con unos 160 nadadores distribuidos en todas las categorías, desde prebenjamín hasta máster, lo que la convierte en la única escuela de natación de competición en Salamanca.

Su principal seña de identidad es el trabajo de base, con cerca de 90 niños de entre 6 y 10 años que encuentran en la piscina no solo un espacio de formación técnica, sino también de convivencia y valores. «Queremos que los pequeños disfruten aprendiendo estilos y mejorando su técnica. Esa es la esencia del club», explica su responsable, María Cerón.

Los entrenamientos son de lunes a viernes en la piscina municipal de Garrido, en horario de tarde, y están organizados en grupos por edades y nivel deportivo. Todos los monitores y entrenadores están titulados en natación y, además, cuentan con experiencia como deportistas, lo que garantiza una enseñanza especializada y adaptada a cada etapa.

En el ámbito competitivo, el Acuático Salamanca se mantiene entre los mejores equipos de Castilla y León, sumando títulos regionales en categorías benjamín, infantil, júnior y absoluta. Un camino de esfuerzo y éxitos que confirma su doble papel como escuela de formación y referente deportivo.

Con una sólida estructura, un cuerpo técnico cualificado y un compromiso firme con la promoción de la natación, el Club Acuático Salamanca sigue siendo un motor deportivo de la ciudad y un ejemplo de cómo el trabajo con la base asegura el futuro de la competición.