“Eres una puta zorra” o “chula de mierda”: los insultos a una colegiada en un partido de Provincial en Salamanca

La Primera Provincial de Aficionados ha sido testigo el pasado sábado de uno de los incidentes más detestables ocurridos en el fútbol de Salamanca en los últimos tiempos. Corría el minuto 53 del choque entre el Hergar Helmántica y el CD Trinitarios (jornada 2ª de Liga), 1-1 en ese momento en el marcador, cuando una serie de invasión del terreno de juego, según detalla el acta arbitral, provocó un cortocircuito en el banquillo local que provocó las rojas tanto al técnico como al delegado, desencadenando una catarata de insultos deleznables recogidos por el linier de banda y comunicados a la colegiada del encuentro, T.D. Galarza: “Eres una puta zorra, una inútil de los cojones y una chula de mierda. No vas a volver a pitar un partido en tu vida”, llegó a afirmar el entrenador. Mientras que el delegado de equipo se dirigió a la colegiada en los siguientes términos: “Estoy hasta los cojones de estos árbitros, por mis huevos que no vuelven a pitar”. Y no quedó ahí la cosa, ya que al terminar el choque se dirigió a la colegiada de la siguiente manera: “Acabad rápido que me tengo que ir o si no en 15 minutos os cierro la puerta”.

Por estas ‘lindezas’, el Comité de Competición ha decidido castigar con 4 partidos de sanción al entrenador y 5 al delegado. Las sanciones, sin embargo, no quedan ahí, ya que el propio Hergar Helmántica, club al que pertenecen consideran “impresentables” la actuación de sus dos miembros, tanto como para imponerle una sanción atendiendo a su propio régimen disciplinario. “Ellos nos comunican que no han dicho eso... No vamos a poner en tela de juicio lo que dice el acta, es inaceptable esa actitud”.

Por último, según ha podido saber este diario, de fuentes de la RFCyLF, la colegiada que se estrenaba en el colegio de árbitros salmantinos en este choque se “encuentra bien”. “Afortunadamente, dentro de lo desagradable que ha sido, es veterana y sabe de qué va la cosa”.