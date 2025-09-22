Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Miranda con la Intercontinental conquistada este domingo.

Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental

Alberto Miranda conquista un nuevo trofeo con Unicaja tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League de la NBA

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:35

El entrenador salmantino, Alberto Miranda, suma y sigue en su exitosa temporada. Tras las conquistas de la Copa del Rey con Unicaja y el Eurobasket con Alemania, el técnico local revalidó este domingo la Copa Intercontinental con el conjunto de Málaga, tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, en la final celebrada en Singapur, y que supuso undécimo título de su historia para el Martín Carpena.

«Uno no se tiene que acostumbrar a esto, porque nunca sabes cuándo puede ser el último. Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último», apuntó Ibon Navarro, en declaraciones al club minutos después de que Unicaja ganara el séptimo título en ocho finales disputadas con él en el banquillo.

Así ya lo había expresado su mano derecha, Alberto Miranda en una entrevista con este medio: «Soy malísimo para los recuerdos porque vivo mucho en el presente por mi trabajo, pero el lunes me di cuenta de todo lo que he logrado: tres Copas de la Reina, dos Supercopas, la Euroliga, una Supercopa masculina, dos Copas... Cuando empecé a entrenar en el colegio Santa Teresa no me planteaba ni ganar la Liga escolar de Salamanca así que fíjate. Empecé en esto porque era la manera de estar en contacto con el deporte los fines de semana...».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  2. 2 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  3. 3 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  4. 4 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  5. 5 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  6. 6 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  7. 7 Alarma junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río por un incendio
  8. 8 Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma
  9. 9 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental

Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental