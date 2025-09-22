Este entrenador salmantino no para de cosechar éxitos: ahora gana la Intercontinental Alberto Miranda conquista un nuevo trofeo con Unicaja tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League de la NBA

El entrenador salmantino, Alberto Miranda, suma y sigue en su exitosa temporada. Tras las conquistas de la Copa del Rey con Unicaja y el Eurobasket con Alemania, el técnico local revalidó este domingo la Copa Intercontinental con el conjunto de Málaga, tras imponerse por 71-61 a la selección de la G-League, la liga de desarrollo de la NBA, en la final celebrada en Singapur, y que supuso undécimo título de su historia para el Martín Carpena.

«Uno no se tiene que acostumbrar a esto, porque nunca sabes cuándo puede ser el último. Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último», apuntó Ibon Navarro, en declaraciones al club minutos después de que Unicaja ganara el séptimo título en ocho finales disputadas con él en el banquillo.

Así ya lo había expresado su mano derecha, Alberto Miranda en una entrevista con este medio: «Soy malísimo para los recuerdos porque vivo mucho en el presente por mi trabajo, pero el lunes me di cuenta de todo lo que he logrado: tres Copas de la Reina, dos Supercopas, la Euroliga, una Supercopa masculina, dos Copas... Cuando empecé a entrenar en el colegio Santa Teresa no me planteaba ni ganar la Liga escolar de Salamanca así que fíjate. Empecé en esto porque era la manera de estar en contacto con el deporte los fines de semana...».

